Nicolás Cabré contó el especial vínculo que lo une a su hija con La China Suárez

En una reciente entrevista, el famoso actor develó los detalles desconocidos de la gran relación que mantiene con Rufina, su única hija con "La China" Suárez.

Cuando nació su hija Rufina, Nicolás Cabré y "La China" Suárez decidieron mantener oculta la identidad de la pequeña para cuidar su privacidad. Asimismo, la pareja también decidió mantener un bajo perfil en cuanto a la forma de crianza y la relación que tuvieran con la niña, pero a medida que pasaron los años, decidieron mostrar el rostro de su hija y animarse a mostrarse más profundamente en su rol como padres. Especialmente, Nicolás Cabré.

Pese a que el famoso actor no suele dar muchos detalles de su vida personal, más allá de ser uno de los galanes más mediáticos del país, cuando habla de su hija su postura cambia por completo. Así es como, en repetidas ocasiones, Nicolás Cabré contó la felicidad que le da ser padre, pero en una reciente entrevista se explayó con mayor profundidad sobre el gran vínculo que lo une a su hija.

"Siempre tuve una imagen muy poderosa de mi papá y soñé ser el 2% de lo que él fue conmigo", comenzó por decir Cabré en diálogo con La Nación, luego de asegurar que hizo "muchas cosas para poder ocuparse de lo que se tiene que ocupar en este momento" y que "no se imaginaba que cuando fuera ser padre sería así". De este modo, Nicolás dejó en claro que hace un gran esfuerzo para estar presente en la vida de su hija, tal como la imagen de padre que tuvo él.

"Trato de estar con Rufi porque disfruto, no por obligación ni mandato", aseguró Nicolás Cabré sobre el tiempo de calidad que pasa con su hija y añadió que es muy feliz así y que incluso descubrió "un mundo de sonrisas que no conocía". "Es lo que necesito", agregó de forma contundente y muy seguro de lo que su hija la atribuye a su día a día.

Asimismo, Nicolás Cabré también aseguró que Rufina es "su compañerita y lo más hermoso del mundo", ya que está con el en todo momento. "Me acompaña a los ensayos, vamos a correr. No tiene drama con nada", describió el ex de Laurita Fernández sobre las actividades que comparte con su primogénita.

El mismo camino que sus padres: qué quiere Rufina para su futuro

Aunque Rufina tiene tan solo 8 años de edad, sus padres coinciden en que es una niña muy inteligente y activa, por lo que no les extrañaría que defina su futuro desde tan temprana edad. Además, al haber crecido con dos padres que son sumamente famosos en el país, la pequeña manejó siempre cierto grado de exposición que podría influir en sus decisiones.

En este marco, Nicolás Cabré también habló de la posibilidad de que la pequeña siguiera sus pasos y eligiera dedicarse a la actuación. En la misma entrevista con La Nación, el artista fue consultado sobre la posibilidad de que su hija fuera a algún casting si ella lo solicitaba. "No se le dio, jamás dijo nada. Si lo pide, veremos", fue la tajante respuesta de él ante la pregunta.