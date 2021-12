Nico Vázquez recordo a su hermano Santi, a 5 años de su muerte

El actor Nico Vázquez le dedicó conmovedoras palabras a su hermano, a 5 años de su trágica muerte en unas vacaciones junto a sus amigos.

La muerte de Santiago Vázquez (27) fue trágica e inesperada. Cada año que se cumple del triste aniversario, el actor Nicolás Vázquez -su hermano- lo recuerda con sentidas palabras en las redes sociales. A 5 años de su muerte, mientras estaba de vacaciones junto a sus amigos en República Dominicana, Nico lo homenajeó de forma conmovedora.

"Te extraño mucho, pero todos los días te recuerdo con una sonrisa. Te amo con el alma. Siempre juntos, San", escribió Nicolás en un posteo, junto a cuatro imágenes de distintos momentos que compartieron. Por otro lado, en sus historias de Instagram compartió algunos videos musicalizados con el tema Fix you, de Coldplay.

Uniéndose a los homenajes la actriz Gimena Accardi, esposa de Nico, subió una foto de Santi con la siguiente reflexión: "Y en cada risa te vuelvo e encontrar". Otra de las personas que se manifestó en redes fue Mirta Martovani, madre de Santiago, quien publicó: "Imposible decirte lo que te extraño. Lo que daría por tenerte un ratito . Lo que extraño nuestras charlas a la madrugada. Tus chistes ,tú risa...todo. Estoy segura de que siempre estás. Lo siento, y las señales llegan".

Y sumó: "También sé que estás en un lugar hermoso. Lleno de luz. Y desde ahí nos seguís cuidando. Gracias eternas por haberme elegido como mamá. ¡¡Tú paso por acá fue maravilloso!! Te amo infinito. Mamá".

Un final trágico

Luego de la boda de Nico y Gimena, que contó con una mega fiesta en Mar del Plata el 10 de diciembre de 2016, el joven actor viajó a República Dominicana junto a un grupo de amigos para descansar antes de empezar una nueva temporada teatral en la Costa Atlántica. El 16, luego de desayunar, manifestó cierto malestar y dolor de cabeza, motivo por el que volvió a su habitación de hotel para recostarse.

Cuando sus amigos lo encontraron inconsciente y aunque intentaron por todos los medios salvarle la vida, no había nada que pudiera hacerse. "No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono…", recordó la influencer Belu Lucius, que estaba con él en declaraciones posteriores.

Tiempo después del necesario duelo, Accardi reveló que la causa del fallecimiento fue una miocardiopatía hipertrófica. "Era algo congénito que nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. Solo se ve con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón", indicó la actriz.