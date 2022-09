Nico Occhiato se la jugó y le tiró onda a Lali Espósito en vivo

Nico Occhiato se confesó en medio de la entrevista con Lali Espósito. Qué le dijo.

Nico Occhiato lanzó una serie de comentarios al aire mientras se desarrollaba la entrevista con Lali Espósito. El conductor se animó a plantear una situación vivida antes de la nota y derivó en un coqueteo que generó una gran tensión al aire.

La esperada presencia de Lali Espósito en los estudios de Luzu TV finalmente se concretó en la emisión del miércoles 7 de septiembre. Allí Occhiato comenzó a halagar el aroma de su perfume y lo que empezó como un comentario inocente, terminó convirtiéndose en una confesión.

"Voy a decir algo que no sabía si decir o no, pero lo voy a decir ¿Vieron que hablé de un perfume hace un tiempo? Es este", sostuvo en Nadie Dice Nada por Luzu TV. En referencia a Lali, quien llevaba uno que a él le gusta. Inmediatamente, sus compañeros Nacho Elizalde, Nati Jota y Flor Jazmín Peña respondieron a los gritos que se estaba aprovechando de su presencia.

"¡Es lo peor que podías haber hecho! No podés jugar esa", expresaron de manera eufórica frente a la mirada desconcertada de la jurado de La Voz Argentina. "¿Te estoy enamorando Nico Occhiato?", retrucó mientras el conductor se ponía cada vez más nervioso.

"Estás nervioso eh", soltó uno de sus compañeros. "Yo estaba bajando el ascensor de mi casa, entro, no había nadie y estaba este perfume", relató justificándose, y Lali se sumó para calmar la tensión: "A mi me suelen decir que parece original, que no se usa tanto".

Al final de la secuencia, Lali terminó dándole la mano y todos disfrutaban de la incomodidad de Occhiato por una razón en particular. "Él hace lo mismo con nosotros, y peor", precisaron. Luego se pusieron a hablar de otro tema y la entrevista siguió su curso.

Flor Vigna no oculta la mala onda y liquidó a Nico Occhiato en Telefe

Flor Vigna y Nicolás Occhiato vienen de semanas turbulentas al frente de El Último Pasajero. Pese a que ambos comparten la conducción del programa de Telefe, tiempo después de cortar una relación amorosa, la situación que viven es muy tensa. En los últimos días, la modelo le hizo un fuerte reclamo a su compañero y hasta se filtró la áspera conversación privada que tuvieron.

Si bien desde hace algunos programas vienen teniendo fuertes cruces, lo cierto es que el pasado fin de semana hubo un momento muy curioso que salió al aire en TV. Todo comenzó a raíz del testimonio de una participante del equipo rojo que avisó que intentó ser seducida por un integrante del azul. "Yo quiero decir algo. Los del equipo azul me eligieron a mí. La que tiene novio, la que se dio el pico. El novio, cuando estaba en el fitito, me dijo 'hola' y me saludó. Me guiñó el ojo...", señaló.

Luego, la joven profundizó: "Y yo quiero decir que es una falta de respeto porque está mi suegra, la abuela de mi novio, la tía de mi novio. A mí me saludó, no hay ni uno diferente...". Flor Vigna tomó la palabra y, de manera inesperada, se refirió a su relación con Luciano Castro: "El mío actual es hermoso, el mío también es igual". "Mi novio, mi novio, mi novio es una cosa...", le aclaró la adolescente. "Viste, el mío también es igual... Y bueno...", agregó la presentadora.

Sorprendido por la escena, Nico Occhiato se dio cuenta de que el comentario de Vigna hacía referencia a la relación amorosa que ambos tuvieron. Por lo tanto, manifestó: "Qué picante que se está poniendo esto... en el medio de lo picante la ligué yo. No sé si se dieron cuenta... En el medio la ligué yo".