Nico Occhiato explotó al aire y levantó su programa en Luzu TV: "Me quiero ir"

El conductor de Nadie dice nada se pudrió de las burlas de sus compañeros y molesto levantó el programa del aire.

Nico Occhiato dejó boquiabiertos a todos en Luzu TV al enojarse y levantar Nadie dice nada, el programa que conduce en su canal de streaming. "Me quiero ir del aire", insistió varias veces el conductor, verdaderamente molesto con lo que había sucedido en su ciclo.

Desde que Nico Occhiato creó Luzu TV, el canal de streaming no para de crecer: en los últimos días llegó al millón de suscriptores en YouTube, una cifra para nada despreciable. En buena parte se debe al trabajo del propio Occhiato, que en el último tiempo protagonizó algunas producciones propias más que interesantes, como la entrevista que le hizo en Manchester a Julián Álvarez.

Mientras se encontraba en la ciudad inglesa, el creador de Luzu TV conoció a la influencer británica Bec Watkinson, con quien se tomó un café. Esto generó que el propio Occhiato bromeara con la posibilidad no solo de que la modelo viniera a Argentina si no que también visitara Nadie dice nada.

Momi Giardina explicó que Watkinson estaba en pareja, por lo que tanto el público como los demás integrantes del programa se burlaron de Nico Occhiato, que se mostró algo triste tras enterarse de la situación amorosa de la influencer británica. Molesto por las cargadas de sus compañeros que no le creían el desconsuelo, el conductor le consultó a una de sus productoras si el programa siguiente estaba listo para comenzar.

"Me quiero ir del aire, me quiero ir del aire, me quiero ir del aire. Me están pelotudeando de verdad y no me gustó. Nos vemos mañana", cortó Nico Occhiato el momento, realmente incómodo con lo que sucedía. Pese a la sorpresa por la reacción del conductor, el programa terminó abruptamente.

Marcelo Tinelli reveló quien será su sucesor cuando ya no esté: "Es igual a mí"

Marcelo Tinelli sorprendió a todos en una entrevista que le brindó a Revista Gente en la que no solo le tiró flores a un colega sino que aseguró que es su "sucesor". "Lo veo tal cual como era yo a los 30 años", opinó el reconocido conductor, que pronto debutará en la pantalla de América TV con una nueva edición del Bailando.

Con más de 30 años en la cima de la televisión argentina, Marcelo Tinelli es uno de los conductores más importantes de la historia de la pantalla local. Tras una serie de temporadas algo flojas en materia de rating, desde hace ya tiempo se viene especulando con los posibles "sucesores" del nacido en Bolívar hace 63 años.

En ese sentido, el propio Tinelli reconoció en una entrevista a Revista Gente a quién ve como su potencial heredero en los medios de comunicación. Mientras explicaba un poco sobre el pronto debut del Bailando a América, con una buena cantidad de gente a los costados de la pista, el conductor recordó que ahí conoció a Nico Occhiato, que estaba acompañando a Flor Vigna, por entonces su pareja.

"Con Nico me pasa algo muy curioso", reconoció Tinelli durante la charla con Gente. Detallando a qué se refería, el conductor siguió: "A Nico lo veo tal cual como era yo a los 30 años, se lo digo a él. Él tiene 30. Es inquieto, busca". Además, destacó la buena relación que los une, algo que escapa a la diferencia de edad.

"Una semana me invitó: '¿Qué estás haciendo? Mis amigos pusieron algo a la parrilla, ¿querés venir'. Y yo estoy al pedo, y fui. Nos cagamos de risa con los amigos", explicó. En ese sentido, agregó: "No hay edades, hay energía. Yo no creo nunca en el número, la edad, sino en la energía".