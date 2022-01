Nico Furtado habló del WandaGate por primera vez: "Te guste o no"

Nicolás Furtado habló por primera vez del WandaGate, el escándalo de la farándula que lo involucró junto a La China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.

Involucrado indirectamente en el WandaGate, Nicolás "Nico" Furtado habló del tema por primera vez de manera pública. El actor se refirió al escándalo que sacudió a la farándula argentina sobre el final de 2021 vinculado con su expareja María Eugenia "La China" Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.

En el marco de una serie de entrevistas que brindó para promocionar el estreno de la cuarta temporada de El Marginal por Netflix, el uruguayo tuvo que responder una pregunta incómoda para La Nación. Sin embargo, no esquivó la consulta y contestó con bastante cautela al respecto del polémico caso entre las modelos y el futbolista.

Nico Furtado habló del WandaGate por primera vez: "Te guste o no"

En el cierre de la conversación con La Nación, al novio de Ester Expósito lo sorprendieron y le preguntaron: "El 2021 para vos venía tranquilo hasta que tu nombre apareció implicado en el escándalo del año. Después te fuiste a España y blanqueaste una relación... ¿Cómo te llevás con la fama?".

Entonces, el charrúa de 33 años reaccionó de una manera fiel a su estilo tranquilo y pacífico: "En su justa medida le doy su lugar, su espacio, y listo. No le doy mucha trascendencia o trato de que no sea algo tan importante tampoco".

Si bien no quiso mencionar a Espósito ni a "La China" Suárez, Nicolás Furtado simplemente se resignó y aceptó los comentarios sobre ese tema en los medios como parte de las reglas del juego: "Es algo que viene con lo otro, que es lo que yo hago. Es así y chau. Te guste o no, es una consecuencia de mi trabajo. Así que nada, no es ni más ni menos que eso".

Qué pasó con Nico Furtado en el WandaGate

Todo comenzó cuando el actor fue señalado como "el tercero en discordia" en plena ruptura entre "La China" y Benjamín Vicuña. De acuerdo con la información difundida por Intrusos en América TV, Eugenia le dijo al chileno que no lo quería más y comenzó un romance con el uruguayo. De hecho, en LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) revelaron una foto de Furtado y Suárez juntos en un bar de Madrid.

Cuando Nico Furtado y La China Suárez fueron vistos juntos en España.

Incluso, el periodista Rodrigo Lussich aseguró que "Nico" fue utilizado como pantalla por "Euge" para "tapar el encuentro sexual que había tenido con Icardi en Europa". Sin embargo, una vez desatado semejante escándalo mediático, Furtado se alejó de esa escena y ya blanqueó el amor surgido en España con Ester Expósito.