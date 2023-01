Nazarena Vélez y una revelación que nadie se esperaba sobre el video de Moria Casán: "A punto de morirme"

Nazarena Vélez aprovechó el espacio de América TV para hablar sobre el video viral de Moria Casán. Qué dijo la panelista de LAM.

Nazarena Vélez lanzó filosos comentarios sobre el video de Moria Casán luciendo su cuerpo que se volvió viral en las redes sociales. La panelista que trabaja en LAM por América TV, recordó varias situaciones que atravesó con la "One" años atrás y se encargó de sacarlas a la luz.

"Qué bolonqui hay con la One, con el cuerpo, con todo eso. Igual, a ella no le importa nada, hace cien años que no le importa. Nunca le importó nada. Le importa la plata, nada más", dijo Ángel De Brito con respecto al video que subió bailando en ropa interior y reivindicando la figura del cuerpo femenino. "Aguante la revolución de las viejas", escribió la mediática.

En ese momento, Nazarena Vélez lo interrumpió para dar su opinión sobre la exjurado de Showmatch. "Sí, siempre le importó. No sé si el cuerpo de ella, pero el cuerpo de los demás... Siempre hizo hincapié en los cuerpos", consideró. "A vos te daba ¿no?", preguntó el conductor.

"Yo creo que por eso no contesta. Y está muy bien, porque de verdad, siempre fue un tema. Me imagino que habrá evolucionado. Pero siempre fue un tema para ella", sostuvo. Cabe recordar que hace un tiempo, Nazarena había dado una entrevista en la que reveló la pésima relación que tenían. "Estaba diciendo que dejé las anfetaminas, estaba a punto de morirme, los médicos me decían que no estaba en una buena situación, y esa señora lejos de ayudarme me basureó todos los días de ese verano en un móvil diciendo que era una gorda, que no servía", había dicho furiosa.

La inesperada confesión de Nazarena Vélez: "Cuarto hijo"

Nazarena Vélez descolocó con una fuerte confesión en una entrevista en vivo. La famosa actriz y panelista habló a corazón abierto de su presente y confesó que está a punto de vivir uno gran momento en su vida luego de haber sufrido varios años por diferentes circunstancias.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, ciclo emitido por El Trece, la panelista de LAM aseguró que siente que está "por tener a su cuarto hijo". Precisamente, Nazarena se refirió al embarazo de su hija Barbie Vélez y de su expectativa sobre el nacimiento del que será su primer nieto.

"Ella está muy, pero muy bien. Está hermosa, lo está disfrutando, lo está viviendo con mucho amor, así que a mí me hace muy feliz", empezó por confesar Nazarena y aseguró que el bebé se va a llamar Salvador. Además, reflexionó: "Quiere disfrutar y está disfrutando mucho de su panza, y me encanta".

Sin embargo, también reconoció que es un momento sumamente importante para ella y le cuesta mucho manejar la ansiedad. "Te digo que me tengo que contener mucho. Porque es como que yo voy a tener un hijo, pero sin llevarlo yo en la panza", confesó. Por último, sentenció: "Es una locura, siento que voy a tener mi cuarto hijo". Para finalizar, Nazarena Vélez analizó su rol de abuela y aseguró que "solo está para acompañarla, en lo que ella quiera". "No le meto ‘vos tenés que ir para allá’, no. Aparte, va a ser una madre increíble”, sentenció.