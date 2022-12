Nati Jota y una revelación inesperada sobre Agustín: "No dije nada por mi bien"

Nati Jota reveló lo que nadie imaginaba sobre Agustín de Gran Hermano. La influencer se expresó en su cuenta de Twitter.

Nati Jota es una de las analistas de Gran Hermano y ante la salida de Agustín Guardis reveló lo que nadie sabía sobre "Frodo". Mediante su cuenta de Twitter, la influencer expresó un mensaje contundente.

Luego de ser eliminado, Agustín Guardis enfrentó las críticas producto de sus desafortunados dichos dentro de la casa de Gran Hermano. Aduciendo tener un Drive con fotos íntimas de mujeres con las que tuvo relación, y hablando despectivamente de algunas compañeras de la casa, el platense perdió la mayoría de sus adeptos.

Por su parte, Nati Jota decidió sacar a la luz su poca empatía con Agustín Guardis una vez que el repudio general creció. Su explicación fue la siguiente: "A mí Frodo me cayó mal siempre, incluso en la época top de la Frodoneta, pero ustedes se ponen tan intensos extremistas cuando alguien un poquito les gusta que no dije nada por mi propio bien".

Agustín de GH quiso limpiar su imagen y desmintió guardar fotos de sus exparejas

Luego de su salida de Gran Hermano y tras convertirse en el octavo eliminado del reality show, Agustín Guardis quiso limpiar su imagen y negó tener guardadas las fotos de sus exparejas por si alguna "se mandaba algún moco". En el debate del día lunes, el participante aseguró que todo se trató de "una estrategia".

“Dije que tenía planeado salir esta semana, fue la parte uno de mi jugada, hoy con la gente es mi parte dos y próximamente viene la parte tres. Sin embargo, el juego no es perfecto y no todo sale bien, y aunque yo quería estar afuera no fue de la manera en que quería salir", empezó por decir Agustín. Luego añadió: "Yo empecé a planear mi salida hace tres semanas atrás, me puse más pedante, más baboso. Todo fue adrede”.

El participante aseguró que el "necesitaba salir de la casa" porque ya sabía el panorama de adentro y quería verlo de afuera. En este marco, se refirió a sus desagradables dichos en los que aseguró que tiene guardadas fotos íntimas de sus exparejas en un drive para "extorsionarlas". Guardis negó que esto fuera verdad y quiso limpiar su imagen al asegurar que "todo fue una estrategia".