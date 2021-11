Nati Jota reveló el inesperado romance que tuvo Nico Occhiato con una estrella argentina

Nati Jota reveló en vivo un romance secreto de Nico Occhiato con una de las máximas estrellas de la farándula argentina y dejó a todos sin palabras.

Nati Jota sorprendió a todos al deschavar un romance secreto que tuvo su amigo Nicolás Occhiato con una de las máximas estrellas de la farándula argentina. El insólito momento se vivió este viernes en medio de Nadie dice nada, el programa que comparten los influencers con Florencia Jazmín Peña, compañera de Occhiato en Bailando por un sueño.

Nico Occhiato pasa un gran momento laboral con programas en radio y televisión. En cuanto a su vida sentimental, el influencer es uno de los solteros más codiciados de la farándula, después de separarse de Flor Vigna. Recientemente, la ahora cantante reveló que su exnovio no le había escrito ni hablado por su desembarco en la música. Respecto a la vida amorosa de Occhiato, este viernes Nati Jota sorprendió al revelar un romance secreto que tuvo su amigo y compañero.

En Nadie dice nada (Luzu TV) hablaban sobre los famosos que uno admira de chico y tiene la posibilidad de conocer de más grande, en el plano íntimo. Fue en ese contexto que Nati Jota lanzó una bomba inesperada que dejó a todos sin palabras, sobre todo a Occhiato: "Solo a vos te pasó eso Nicolás, que te culeaste a Alfano". El silencio incómodo se apoderó del piso.

"¿Qué decís boluda? ¿Estás loca?", replicó Occhiato, entre risas. "No sé, se me ocurrió", respondió la influencer, consciente de que había dicho algo que no tendría que haber revelado. "¿Están locos?", insistió Occhiato ante las risas cómplices del resto de sus compañeros de programa. Cabe recordar que hace algunas semanas, Graciela Alfano pasó por Los Ángeles de la Mañana y habló sobre cómo se "imaginaba" a Occhiato en el sexo. "Occhiato es un laburante, un 'workaholic' total", consideró la exvedette, que trabajó con el conductor en la televisión. "A mí me parece que a Nicolás hay que llevarlo, hay que conducirlo. Hay gente que pone primera y arrasa", cerró Alfano en aquella ocasión.

El picante comentario de Graciela Alfano sobre uno de los directores de Nosotros a la mañana

“¿No tenemos una cámara en la parte de control, como tienen en ShowMatch? ¿Fueron a chequear lo fuerte que está el Tano?", disparó de forma inesperada Graciela Alfano en su visita a Nosotros a la mañana. “Yo tuve la suerte de ir al baño y toparme con el director. Es un divino, tiene una mujer hermosa a la que le mandamos un beso gigante”, señaló Sandra Borghi, pero Graciela Alfano la interrumpió: “¿Por qué siempre la tenés que cagar? ¿Por qué traemos a la esposa, que la adoramos, al tema? Dejanos fantasear”.

“Está bien, para mirarlo el director está divino”, coincidió la conductora de NAM. “Si la señora Borghi no hubiera intervenido, porque ella tiene información y la ofrece…”, sumó la ex vedette, y Sandra agregó: “Tiene un bebé chiquito también, perdón, pero me da miedo que el Tano termine durmiendo afuera hoy". "Pero, che, la seguís cagando. ¡Callate!”, exclamó, entre risas, Graciela Alfano, que cerró: “El tano está buenísimo y lamento que no haya una cámara permanente en el sector de control”. Al final de la transmisión, Borghi se acercó al Tano con las cámaras y le pidió un saludo exclusivo para la diva, que agradeció con picardía.