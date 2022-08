Nathy Peluso dijo que se siente españaola, la atacaron y reaccionó: "El mundo es un cuadro"

La cantante demostró una vez más su sentido del humor ante una ola de críticas por unas declaraciones que soltó sobre su sentido de pertenencia a España. Nathy Peluso respondió desde su cuenta Twitter.

Nathy Peluso reaccionó ante las críticas recibidas por declarar que se siente española cuando nació en Argentina. La cantante le puso humor a la situación y compartió un insólito posteo en sus redes sociales en referencia a un clásico plato nacional.

Peluso nació en Luján pero creció en el barrio porteño de Saavedra hasta sus nueve años, edad en la que junto con su familia se mudó a España para nunca volver a residir en Argentina. Dadas estas circunstancias, al ser consultada en una entrevista con Vogue, Nathy soltó: "Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español".

Estas declaraciones le significaron una catarata de críticas a la intérprete de hits como Buenos Aires, Mafiosa y Vivir Así es Morir de Amor debido a su constante alusión a su amor por su país natal en el contenido de sus canciones. "Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro", escribió Peluso en el pie de foto de uno de sus tweets, como respuesta a quienes la criticaban.

Las críticas a Nathy Peluso en Twitter