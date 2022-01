Natalie Pérez desconcertó a sus seguidores: "¿Cuál de mis novios es el padre del bebé?"

Natalie Pérez apareció en Instagram con un misterioso posteo que desencadenó rumores de embarazo.

Natalie Pérez afronta varios rumores de romance con distintos hombres de la farándula, como Chano Charpentier, Fran Stoessel y Nico Occhiato, entre muchos otros. Ahora, un posteo que hizo en su cuenta de Instagram nombrándolos a todos y haciendo alusión a un embarazo, lo cual tomó completamente por sorpresa a sus seguidores.

En este momento, la actriz tiene coronavirus y se encuentra aislada de todos sus amigos y seres queridos. A pesar de que siempre mantuvo un contacto muy fluido con sus seguidores de las redes sociales, ahora más que nunca se comunica con ellos para entretenerse y pasar el aislamiento de la manera más llevadera posible.

A pesar de todos los rumores de romance, Pérez no suele responder y elige mantenerse al margen de los chismes de la farándula. Sin embargo, esta vez compartió en Instagram una selfie suya acostada en ropa interior y con una remera corta y sacando panza. Debajo, puso un sticker de preguntas para que sus seguidores interactúen.

Historia publicada por Natalie Pérez en su cuenta de Instagram.

“¿Cuál de todos mis nuevos novios es el padre del bebé?”, escribió Natalie. Entre las opciones que puso, estaban Fran, Chano, Nico y “otro”. De fondo, puso la canción de Camilo y Evaluna, Índigo, con la que anunciaron que van a convertirse en padres por primera vez. A pesar de que se trataba de un posteo irónico, varios de sus seguidores se sorprendieron de que haya hecho referencia a estos rumores de romance.

¿Qué dijo Natalie Pérez sobre los rumores de romance con Nicolás Occhiato?

Cuando este rumor salió a la luz, varias personas del entorno de Natalie le enviaron mensajes y preguntas para saber si era cierto. Incluso miembros de su propia familia, como su abuelo, la interrogaron al respecto mediante mensajes de WhatsApp. Esta situación le causó tanta gracia que decidió compartir con sus seguidores un audio que le mandó su abuelo.

“Te vi en el auto pero estabas ocupada. Hola Natalie, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el novio nuevo, ¿Occhiato es? Me gusta eh. Hay que domarlo un poquito, porque es medio picaflor ese, pero me gusta”, se le escucha decir al hombre. “¡Abuelo! Me hiciste reír. No, no salgo con ese chico”, contestó ella en otro mensaje de voz. Sin embargo, muchos de sus fans se preguntaron si con su respuesta habrá querido decir que está saliendo con otro chico, ya que eso no lo negó. Por ahora, no blanqueó ningún vínculo sentimental de manera pública.