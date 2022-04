Nancy Dupláa no quiere que Pablo Echarri se meta en la política: "Basta"

Nancy Dupláa admitió que no le gustaría que su marido Pablo Echarri se meta en la política y explicó los motivos al hablar de "irritabilidad y envenenamiento".

Nancy Dupláa reconoció que no le gustaría que su marido Pablo Echarri se meta en la política en el futuro, luego de los rumores que indicaron que él podría llegar a formar parte del Frente de Todos en algún momento. La actriz de 52 años fue contundente al respecto durante su entrevista con Agarrate Catalina (Radio de la Ciudad, La Once Diez, AM 1110).

En pleno diálogo en vivo con Catalina Dlugi en su programa, la artista admitió que no se sentiría bien si su esposo decidiera formar parte de algún partido. Además, brindó los motivos para esa preferencia y apuntó duramente contra los medios de comunicación en general.

Nancy Dupláa no quiere que Pablo Echarri se sume a la política: "Muchos nervios"

Si bien se sabe que ambos integrantes del matrimonio son kirchneristas, la actriz no quiere saber nada con que él se involucre de lleno en algún espacio. “¡Nooo, basta!", contestó de manera tajante ante la consulta acerca de este tema.

Al principio de la respuesta, la entrevistada apeló al humor para aportar sus argumentos: "A mí me molestan los eventos, los premios, no me sé vestir, me siento disfrazada, me dan muchos nervios...". Sin embargo, enseguida se puso seria y advirtió que con las buenas intenciones no alcanza. Incluso, opinó que “en la profundidad, la Argentina es un país en donde no sólo la política es lo que esta envenenada", sino que también "alrededor hay muchas cosas como los medios de comunicación y los comunicadores que generan mucha irritabilidad y envenenamiento".

En el mismo sentido, Nancy Dupláa añadió que "es un terreno minado, hay que tener mucha espalda para bancarlo porque el juego no es limpio". Y concluyó sobre esta posibilidad de que Pablo Echarri se anime a participar en la política: "Es un trabajo que no sé si tengo ganas de transitar ni como acompañante”.

Nancy Dupláa habló sobre el matrimonio consolidado con Pablo Echarri

La actriz también habló del gran vínculo que sostiene con su marido, con quien se casó en 2007 y con el que tuvo una hija: Morena (18). En esa línea, afirmó: “Para mí, pelear no vale la pena, eso lo aprendí con el tiempo. Yo era peleadora, polvorita, hice cosas tremendas...”.

Incluso, contó cómo se dio cuenta de que ella iba en el camino equivocado en esos momentos: "Siempre fue el consejo de mi viejo mediar, conciliar", expresó, ya que "para pelearse hay que estar muy afilado, y eso te quita tiempo y energía". Además, aseveró que Echarri "dice menos, procesa más por dentro, es un macho alfa que nunca dice nada, un galán".

No obstante, Dupláa admitió que al principio no fue fácil el vínculo porque “lo primero que te une a una persona son las cosas más afines, pero con la convivencia van apareciendo un montón de diferencias y cuando te quedás en la evolución es una porquería". "Hubo muy pocos momentos en los que sentí que podía quebrarse la pareja. Nos gustan nuestras fricciones”, destacó.

“Somos bastante conversadores, si hay algún problema trato de desactivarlo rápido. Con el tiempo aprendí a decir las cosas. Más allá de las crisis y las peleas, hubo sólo un momento puntual donde nos la vimos difícil, pero después tuvimos grandes momentos", agregó la artista. Y cerró: "No somos los mismos que al principio, la pareja se fue transformando en otra cosa”.