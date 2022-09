Nadia Epstein, ex Gran Hermano, trató de sin códigos a Jorge Rial: "Pasaron cosas"

Una exparticipante de la emisión del año 2007 soltó una serie de comentarios contra Jorge Rial.

Una participante de la emisión del año 2007 de Gran Hermano lanzó fuertes acusaciones contra Jorge Rial, conductor del reality show en ese momento. Se trata de Nadia Epstein, quien brindó declaraciones en el marco del lanzamiento del programa y se refirió a la relación que tuvo con el periodista.

La fama de Nadia Epstein salió tras su participación de Gran Hermano y fue conocida como "la mala" del certamen. Una vez finalizado se dedicó a estudiar, además de tener la posibilidad de convertirse en panelista de Intrusos, también conducido por Jorge Rial.

"Vi una cola con amigos y fui y me anoté para el reality. Económicamente el premio me servía pero no buscaba la fama ni ser conocida", expresó Nadia en torno a por qué tomó la decisión de anotarse. En este sentido, le consultaron si fue mejor trabajar con Rial o con Ventura.

"Trabajé con los dos. No tengo dudas, Ventura", contestó firme. Sumado a eso, reveló por qué eligió al presidente de APTRA por sobre al actual conductor del programa Argenzuela, que se emite a través de C5N: "Tienen códigos diferentes. De hecho, 'Ventu' tiene códigos y Jorge no. Eso seguro. Yo trabajé de panelista de Intrusos varios meses y no tuve una buena experiencia. La verdad es que la pasé bien con el resto de mis compañeros en esa época".

No solo eso, sino que deslizó un mal momento de Rial en cuanto a lo periodístico. "Personalmente, con Jorge Rial, la verdad es que no tuve una buena experiencia. Igual, no lo digo hoy porque está en decadencia a mi parecer. Lo digo ahora porque siempre pensé así de él. Son el agua y el aceite con Ventura", añadió Epstein, quien además dijo: "Algún día las contaré, pero yo no la pasé bien trabajando con él".

Comenzó el casting de Gran Hermano: la millonaria cifra para el ganador

La producción de Gran Hermano puso en marcha el inicio del reality show que se va a emitir a través de Telefe. El casting ya comenzó y además, se dio a conocer cuánto dinero va a ser el premio para el o la ganadora.

La edición 2022 de Gran Hermano está cada vez más cerca. En este contexto, se revelaron varios detalles en torno a la previa del programa que será conducido por Santiago Del Moro, cuya fecha de inicio está pautada para el próximo 3 de octubre.

Por un lado, empezó el casting y serán días bisagras para definir a los participantes. Además, aseguran que la casa es mucho más grande que en emisiones anteriores y el premio será de 15 millones de pesos, aún mayor al que dio El Hotel de los Famosos.

Sumado a eso, hay cinco preguntas que le harán a cada uno por fuera de las clásicas, que son nombre, apellido, edad y ocupación. Deberán responder a alimentación especial, vínculos con alguien famoso, ídolos, estrategia de juego y qué estarían dispuestos a hacer por ganar.