Nació Azul, la segunda hija de Dalma Maradona. "¡Qué felicidad!"

La actriz realizó un emotivo posteo para darle la bienvenida a su segunda hija con Andrés Caldarelli.

Este domingo Dalma Maradona dio a luz a su segunda hija, Azul. La hija de Diego Armando Maradona compartió un emotivo posteo en redes sociales horas después de traer a su hija al mundo y recibió una oleada de mensajes felicitándola.

A tres años de haber dado a luz a su primera hija Roma, la actriz confirmó que se encontraba a la espera de su segunda hija cuando ya llevaba tres meses de gestación. Luego de mantener un perfil bajo con respecto a los detalles de este embarazo, Dalma compartió la feliz noticia con sus seguidores: nació su segunda hija a la que bautizó con el nombre de Azul.

En este marco, Dalma compartió su alegría con sus fanáticos. "¡Qué felicidad, hijita! ¡Bienvenida Azul a este mundo! ¡No entendés las ganas que teníamos de conocerte! ¡Gracias por todos los lindos deseos!", escribió Dalma Maradona en sus historias de Instagram junto a una foto de la mano de su bebé recién nacida.

Dalma Maradona reveló por qué quiso tirar una foto con Diego Maradona: "Le dije"

Dalma Maradona reveló una insólita anécdota en relación a una de sus más icónicas fotos con su padre, Diego Maradona. La hija de Claudia Villafañe y "Pelusa" relató con lujo de detalles el día en que quiso tirar dicha imagen en la que está con "El 10".

"Hace poco encontré la foto original un día me peleé con mi papá y le dije a mi mamá que la tire a la mierda porque estaba enojada. Al tiempo la empecé a buscar por mi casa y no la encontraba", comenzó su testimonio la licenciada en actuación recibida en la UNA. Y agregó: "Llamé a Clau y me dijo ‘tranquila, obvio que no la tire, está en algún lugar de tu casa’. Y apareció hace poco”.

Dalma utilizó el pie de foto de su más reciente publicación de Instagram para contarles esta historia a sus seguidores. "¡Para mí esta foto nos describe muy bien! ¡Cada uno en su rol! ¡Nada que entender, nada que explicarle a nadie! Fuiste, sos y vas a ser siempre uno de los grandes amores de mi vida y no por nada sino por una vida entera compartida!", continuó la hermana mayor de Gianinna Maradona en su dedicatoria. "Por haberme dado momentos que vuelven todo el tiempo a mi cabeza y no paro de extrañarte", añadió.

"Tu saldo como papá siempre va a ser positivo. Feliz día loco de atar. Te amo para siempre", concluyó Dalma, con mucha emoción por el Día del Padre. Además de dicho posteo, la artista utilizó una de sus historias de Instagram para compartir otra foto de pequeña con su papá en una cancha y escribió: "Tuve la suerte de disfrutarte durante tantos años y de escondernos con mamá y Giani para hacerte dibujitos para este día, que cuidabas como si fueran un cuadro de Picasso".