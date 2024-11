Moria Casán y Graciela Alfano dijeron lo que pocos saben de Susana Giménez: "Es muy"

Moria Casán y Graciela Alfano dijeron lo que pocos saben de Susana Giménez.

Dante Gebel recibió a dos de las figuras más icónicas del espectáculo argentino en La Divina Noche de Dante, y el resultado fue un verdadero escándalo televisivo. Moria Casán y Graciela Alfano, invitadas de lujo en el programa de El Trece, no dudaron en compartir polémicas declaraciones que incluyeron críticas y comentarios picantes sobre Susana Giménez.

El conductor sorprendió a sus invitadas con una intervención inesperada: presentó a “otra rubia que no puede estar por cuestiones de canal”, dando paso a Fátima Florez, quien, caracterizada como la diva de los teléfonos, encendió aún más la velada. “Ustedes son mis amigas, me hubiera encantado estar ahí”, bromeó la imitadora, imitando a la perfección los gestos y la voz de Susana.

La aparición de Fátima desencadenó una discusión sobre la relación de Casán y Alfano con la conductora estrella. “Es impresionante cómo hace la voz, pensé que era Susana”, comentó Alfano, mientras Moria respondió con su estilo inconfundible: “Mirá si Susana nos va a mandar un mensaje a las dos, ¡estás loca, querida!”.

Lejos de detenerse ahí, la conversación continuó subiendo de tono. “Esa sí que nos detesta… es muy competitiva”, lanzó Moria sin filtro, mientras Graciela añadió: “La competencia es parte de esta profesión. No somos amigas, pero respeto lo que ha logrado”. Sin embargo, la tensión aumentó cuando Casán, fiel a su estilo polémico, remató: “Y mala. Todas somos malísimas, mi amor. Somos de terror”.

Aunque intentó mantener un perfil más moderado, Alfano no dejó de opinar sobre el tema. “Yo no uso un lenguaje moral. No está mal ni está bien”, aclaró, dando a entender que prefiere evitar los conflictos abiertos, aunque su postura dejó entrever algo más que prudencia.

Se conoció la feroz disputa entre Susana Giménez y Mirtha Legrand: "Cerrado"

La relación entre Pampita y Roberto García Moritán trajo mucha tela para cortar pero mucho más la trajo su escandalosa separación luego de rumores de infidelidad por parte del ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires.

Este fue uno de los temas que se tocaron en la entrevista que le dio la modelo a Susana Giménez que dejó muchas polémicas. Sin embargo las intenciones de la producción de Telefe es redoblar la apuesta pero encontraría en El Trece y en Mirtha Legrand una importante traba.

Según contó el periodista Damián Rojo, el equipo de Susana Giménez quiere llevar a Roberto García Moritán al programa, pero también lo están buscando para llevarlo a La Noche de Mirtha para que tenga una charla con la diva de El Trece.

"Acaban de pasar el teléfono de Moritán a la producción de Mirtha porque quieren madrugar a la de Susana. Quieren a Moritán el sábado a la noche y están peleando en eso. Está cerrado en un 80 por ciento y alentó a que falta un 20 por ciento", explicó Rojo en A la Tarde (América TV).

Respecto de la disputa de Susana Giménez y Mirtha Legrand para tener en sus programas al ex marido de Pampita, Luis Bremer agregó: "La nota es una mesa con Roberto y con Lucila, la madre e hijo". "A Roberto le interesa hablar de política y a Mirtha le gusta hablar de política. Es más completa que Susana", sumó Daniel Ambrosino señalando porqué tendría más chances El Trece de concretar la nota.