More Rial coqueteó con Only Fans: "Deja mucha plata"

La hija del famoso conductor Jorge Rial emitió su opinión sobre la plataforma Only Fans y lanzó una picante declaración cuando le preguntaron si se animaría a subir contenido allí.

More Rial habló sobre Only Fans y lanzó una picante declaración.

Morena, la hija del popular conductor Jorge Rial, volvió a encender las redes sociales con una picante declaración. Esta vez, la mediática le respondió a un usuario de Instagram que le preguntó si se abriría un Only Fans con una declaración que causó sorpresa.

Todo comenzó con un juego de preguntas y respuestas en el que More interactuó con sus seguidores y se animó a hablar de la popular plataforma de venta de fotos y videos eróticos Only Fans, en torno a la posibilidad de abrirse o no una cuenta. Con mucha sinceridad, la mediática exclamó: "OnlyFans deja mucha plata a muchas chicas pero tenés que tener huevos u ovarios para hacerlo, y capaz que yo no tengo..".

Luego de la triste noticia de la pérdida de su embarazo y del escándalo de robo y acusaciones en un boliche de Córdoba, More Rial volvió a ser tendencia por su opinión sobre la aplicación Only Fans, una de las más usadas por los hacedores y consumidores de videos y fotografías porno o eróticas. Por el momento, no volvió a hablar del tema que la llevó al centro de atención.

Robo, lesiones y amenazas: los detalles de la causa contra More Rial

Meses atrás, la hija del conductor de Argenzuela (C5N) protagonizó una serie de polémicos incidentes que derivaron en el armado de una causa por varias imputaciones: robo, lesiones y amenazas en un hecho ocurrido en Córdoba. La pelea en un boliche de la provincia, donde se encontraba junto a su grupo de amigas el 13 de agosto de 2022, complicó a la joven mediática.

Puntualmente, allí habría tenido una discusión bastante subida de tono con un joven -adentro del establecimiento- y a raíz de esa situación se desató el escándalo. A pesar de que se desconoce el origen del enfrentamiento, lo que sí se supo fue el accionar de Morena Rial: tanto ella como sus amigas dañaron el auto de la otra persona, motivo por el cual fueron denunciadas.

La causa en su contra cuenta con un video en el cual capturaron el momento exacto donde daña el auto del denunciante, un Toyota Corolla. Por el hecho delictivo, las jóvenes tuvieron que asistir a la Unidad Judicial N° 9 de San Vicente, donde fueron imputadas bajo la carátula de robo, lesiones y amenazas.