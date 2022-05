Mirtha Legrand tiene coronavirus: "Les pido que me dejen descansar"

La famosa conductora confirmó la noticia en sus redes sociales y causó gran preocupación.

Mirtha Legrand confirmó que dio positivo en el testeo de COVID-19. Luego de dos años de mantenerse alejada de la vida mediática y la exposición para priorizar su salud, la famosa conductora se realizó el test y recibió un inesperado resultado positivo.

Unos días después de haber asistido a la gala de los Martín Fierro, Mirtha Legrand utilizó sus redes sociales para anunciar la triste noticia sobre su salud. "Quiero contarles que di positivo de COVID-19", comenzó su comunicado la emblemática conductora de El Trece quien, según anunció, tiene el esquema de vacunación completo.

En la noche del jueves y tanto en su cuenta de Instagram como en la de Twitter, Mirtha Legrand contó los detalles de su estado de salud y reveló cómo atraviesa la infección. "Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila", continuó la abuela de Juana Viale para mantener la calma entre los internautas.

Por último, Mirtha Legrand pidió que respeten su privacidad y le permitan atravesar la infección sin molestias. "Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad", enfatizó la conductora antes de agradecer el cariño que siempre le envían. "Gracias por la preocupación y el cariño de siempre", sentenció.

El emotivo discurso de Mirtha Legrand en Los Martín Fierro

Luego de mantenerse alejada de la pantalla chica durante un extenso periodo, Mirtha Legrand decidió reactivar sus compromisos laborales al asistir a la primera ceremonia de Los Martín Fierro luego de la estricta cuarentena.

En este contexto, Mirtha aprovechó para dar un emotivo discurso que duró al rededor de seis minutos y en el que aseguró que iba a seguir trabajando. "Estuve 300 días encerrada en mi casa sin salir al balcón, y eso me afectó bastante. Hasta que un día dije 'no puedo seguir así', y lo llamé a Facundo Manes, el neurólogo, y le dije 'doctor, yo quiero ser la de antes' ¿Saben que me dijo? Esto es una lección para todos: 'Trabaje Mirtha, trabaje'", enfatizó.

"Yo tengo 95 años y hay que estar aquí a los 95 años. Y les prometo, les juro que voy a seguir trabajando, no bajo los brazos, los quiero muchísimo", sentenció la famosa conductora y su anuncia fue acompañado de ovaciones y aplausos.