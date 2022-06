Mirtha Legrand se la pudrió a los periodistas en plena calle: "No voy a hablar"

Mirtha Legrand fue a ver la obra Closer y en la previa se cruzó con periodistas que la esperaban, pero los dejó pagando.

Mirtha Legrand fue al teatro en la noche del viernes 17 de junio pese al fuerte frío que se vivió en la ciudad de Buenos Aires y sorprendió a todos al responderle a los periodistas presentes. "No voy a hablar", disparó la diva de los almuerzos antes de ver Closer, la obra que protagonizan Gonzalo "Manguera" Valenzuela, Sofía Gala, Juan Gil Navarro y Carolina Peleritti en el Multiteatro Comafi.

Después de cuidarse mucho durante dos años por la pandemia, Mirtha Legrand desde hace varias semanas se suma a todos los planes que la invitan. El paseo más reciente que realizó fue a ver la obra Closer en el Multiteatro Comafi. La misma cuenta con una persona que tiene una gran relación con la diva: Gonzalo Valenzuela. Es que el actor chileno estuvo casado con su nieta Juana Viale y tuvo dos hijos con ella, y pese a haberse divorciado, el vínculo entre el trasandino y Mirtha se mantiene muy bueno.

Acompañada por varios amigos, entre los que se destacó el diseñador Gino Bogani, Legrand recibió una de las ovaciones más grandes de la noche. Pero antes de entrar a ver Closer, la diva se cruzó con varios periodistas que estaban presentes y sorprendió a todos con sus palabras. "No voy a hablar con los medios", comentó Mirtha, aunque luego aclaró por qué no quería detenerse a charlar con el periodismo. Mientras intentaba escaparle a las bajas temperaturas que se vivieron en la noche del viernes, la diva explicó el motivo para no frenarse: "Hace mucho frío".

El divertido comentario de Mirtha para Valenzuela

Al terminar la obra, le alcanzaron a Legrand una micrófono para que dijera unas palabras, algo que suele ocurrir cada vez que va a ver algún espectáculo. La diva destacó el trabajo de los protagonistas de Closer: "Esta versión es magnífica, hay que hacer esto. Yo cuando la vi con Romay creo que era diferente". "En especial vine para visitar a una persona que es el papá de mis dos bisnietos. Me imagino que no los trajiste a ver esta obra", cerró divertida Mirtha Legrand, mientras el actor chileno le tiraba besos desde el escenario.

El descargo de Adrián Suar por el conflicto con Mirtha Legrand

En diálogo con Mañanísima, el gerente de El Trece habló acerca del futuro con Mirtha Legrand y de las diferencias que hay entre ambas partes: “Espero que vuelva. Ojalá. Yo la adoro, me encantaría que vuelva ella, Juana también. Le hicimos una oferta y ahora ellos van a contestar. Ojala se pueda resolver, nosotros la queremos”, comenzó diciendo "El Chueco", quien también habló sobre el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla chica y adelantó cómo será el formato que conducirá el líder de ShowMatch.

Analizando la situación de Mirtha Legrand, Suar dejó en claro que el tema tiene que ver con el dinero que cobrará la diva: “Es una cuestión económica, no hay otra cosa. Ojalá podamos lograrlo. El canal quiere, si ellos quieren se logrará. Y si no, me daría mucha tristeza que Mirtha no esté en la pantalla de El Trece. Es una figura para la pantalla de eltrece y sino que vaya donde quiera porque ella es de todos los canales. Es una cuestión económica nada más”.