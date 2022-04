Mirtha Legrand contó su rutina de gimnasio para llegar bien a los 95 años: "Hago pesas"

Mirtha Legrand asistió a un desfile de su amigo Claudio Cosano y en una rueda de prensa reveló cómo se ejercita para estar en buena forma.

Mirtha Legrand salió de su casa y fue al desfile de su amigo Claudio Cosano, donde fue rodeada por los periodistas en una improvisada rueda de prensa. Muy fresca, la histórica diva de la televisión habló de la rutina de ejercicios diaria y sorprendió a todos los asistentes del glamouroso evento.

"Yo me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa que es grande así que voy vengo", detalló Mirtha, en declaraciones que fueron captadas por las cámaras de América Noticias Mediodía (América TV). Las palabras de "La Chiqui" dejaron atónitos a los acreditados de prensa, que celebraron la noticia con ráfagas de fotografías.

Hablando en serio,y profundizando en su rutina de gimnasia, Mirtha agregó: "Y no saben la gimnasia que hago... ¡Soy una maravilla haciendo gimnasia! Hago con pesas de 2 kilos en cada tobillo. Las debiera haber traído para que me vean".

Mirtha Legrand y el desplante a Juana Viale por los Martín Fierro: "Estás nominada y tu abuela no"

Mirtha Legrand tuvo que ausentarse durante dos temporadas del canal por ser una paciente de riesgo por el COVID, por lo que Juanita la sustituyó como líder de ambos ciclos en ese lapso. Entonces, las autoridades de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) la ternaron por "la mejor labor de conducción femenina". En tanto, Almorzando con Mirtha Legrand quedó como candidato a llevarse el premio por "el mejor programa de interés general".

Apenas se enteró de ambas nominaciones, la diva de 95 años comentó: “Cuando lo vi se me llenaron los ojos de lágrimas, me emocionó tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana…". Además, reveló qué hizo en el mismo instante en el que le llegó esta grata novedad. "Enseguida tomé el teléfono, ella estaba en Córdoba filmando, y le mandé un WhatsApp diciéndole: ´¡Juanita, estás nominada y tu abuela no está!´", expresó. Y hasta confirmó que asistirá a la gala de los Martín Fierro.

Además, entrevistada por LAM (América TV) Mirtha habló de su probable retorno a El Trece, la presentadora admitió que deberá resignar algunas horas al aire y confirmó: “Yo soy grande, chicos, soy una persona mayor... Si el físico me diera, me gustaría hacer los dos (programas), si es que ´Juanita´ no hace los almuerzos... Pero voy a hacer los sábados a la noche”.