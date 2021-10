Mica Tinelli sorprendió con la publicación de un test: "Todos flashean"

Micaela Tinelli compartió el resultado de un PCR que se realizó, sus seguidores se confundieron y la empresaria debió salir a aclarar de qué se trataba.

Micaela Tinelli sorprendió a todos sus seguidores al compartir una imagen de un test de coronavirus, que afortunadamente dio negativo. "Me estoy riendo porque todos flashean", comentó la empresaria solo unos minutos después ante la gran cantidad de mensajes directos que recibió de gente que se confundió y le consultaba por su futuro familiar.

Mica Tinelli suele mostrar su día a día en las redes sociales, las que también usa para promocionar Ginebra, la marca de ropa que tiene desde hace años. Mientras todo el país se encontraba en vilo por las novedades del escándalo Wanda-Icardi-China, la hija mayor de Marcelo Tinelli compartió una publicación en Instagram que no pasó desapercibida e hizo que muchos seguidores le enviaran mensajes directos, intrigados. La empresaria tuvo que hacerse un test rápido de Covid y un PCR, y compartió el resultado negativo de este en sus historias de Instagram.

"Por suerte, negativo. Si bien estoy harta del tema Covid es como que todavía no me puedo relajar del todo. ¿No les pasa?", escribió Mica Tinelli acompañando la imagen del PCR. Solo un rato después, subió otra story contando que le habían llegado muchos mensajes privados preguntándole por el test, aunque con una idea equivocada. "Me estoy riendo porque todos flashean de que subí un test de embarazo", comenzó contando, divertida. "Ahí, al costadito, dice Covid", agregó la empresaria, explicando de dónde provenía el error de sus seguidores, que le consultaban por privado si estaba embarazada.

"Aparte, creo que si fuese un test de embarazo, me parece que no lo subiría. Me causa gracia que todo me están poniendo eso. Si fuese no lo subiría, claramente", cerró Mica Tinelli la divertida situación. De esta forma, la empresaria dejó en claro que no está embarazada, y que cuando lo esté, no lo anunciará a través de sus redes sociales.

Concientizador mensaje de Candelaria Tinelli sobre la violencia

Hace unos días Candelaria Tinelli hizo un fuerte descargo en sus redes sociales, después de que personal de seguridad de un bar la maltratara. En el final de su mensaje, la hija de Marcelo Tinelli dejó una reflexión sobre la violencia en general, y la violencia contra las mujeres en particular. “Esto no tiene que seguir pasando en los bares, boliches. No está bueno que un patovica te agreda o te trate mal, es innecesario. No sé por qué se creen superiores a uno. Nada, ese mensaje. Hay que cortarla con la agresión al pedo, sobre todo con las mujeres”, sentenció la celebridad de redes y, si bien mostró su agradecimiento a los dueños y miembros de seguridad de La Mala, volvió a pronunciarse sobre la importancia de que la violencia desaparezca de todos los ámbitos de la sociedad, con hincapié en las feminidades.