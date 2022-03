Mica Tinelli mostró el doloroso tratamiento al que se somete

A través de sus redes sociales, Mica Tinelli mostró los notorios cambios que obtuvo con esta intervención estética.

Mica Tinelli decidió someterse a un doloroso tratamiento estético y mostró los avances que ve en su piel. Debido a algunas decisiones de su pasado que hoy en día no comparte, la hija de Marcelo Tinelli prefirió cortar el problema de raíz, pero el proceso es doloroso y lento. A través de sus redes sociales, la influencer contó todos los detalles.

Al igual que su hermana Candelaria, Mica Tinelli es amante de los tatuajes. Desde muy temprana edad, quince años exactamente, la dueña de Ginebra comenzó a aplicar tinta en su piel. Sin embargo, por más de que hoy en día aún ame esta tendencia de llevar dibujos en el cuerpo, hay algunos diseños que se hizo en su juventud que ya no le gustan y decidió quitárselos con un doloroso tratamiento.

"No entiendo en qué momento decidí hacerme este tattoo", expresó Mica en sus historias de Instagram mientras mostraba un tatuaje en forma de estrella fugaz que llevaba en uno de sus omóplatos. Luego, Tinelli enseñó otro tatuaje de hada madrina que ya se veía borrado luego de algunas sesiones de este tratamiento con láser: "Así está después de mi primera sesión para sacarlos".

Tinelli se realiza este tratamiento hace unos meses junto a un centro médico especializado en la remoción de tatuajes. En sus redes sociales, Mica contó algunos detalles sobre el procedimiento para compartir su experiencia. "La pregunta mas frecuente, me preguntan si duele, y si, duele un poco la verdad. Son varias sesiones cada dos meses y me pusieron un poco de anestesia local porque soy bastante miedosa", expresó la empresaria, quien se está borrando cuatro tatuajes al mismo tiempo.

"Duele pero vale la pena por lo que vi del antes y después de un montón de casos es un tratamiento super efectivo así que lo voy a hacer. Me voy a ir sacando estos tatuajes que no me gustan y voy a ir mostrando todo", continuó Tinelli en sus redes. En esta ronda de confesiones, Tinelli también admitió que estos diseños pertenecían a la moda de la época y que no entendía "que se le pasaba por la cabeza" para hacerse esos tatuajes.

El nuevo hogar de Mica Tinelli: un proyecto en pareja

"Nuevamente juntos", anunció Mica Tinelli a través de sus historias de Instagram hace unos días atrás. La influencer viajó a México para instalarse definitivamente junto a su novio, "Licha" López.

El joven deportista fue convocado para jugar en el Club Tijuana y viajó hace algunas semanas para comenzar su nueva vida en el país norteamericano. Mientras tanto, la artista terminó de organizar algunas cosas en Argentina y luego armó sus valijas y se mudó junto a su pareja.