Mauricio Dayub frenó a su productor totalmente sacado contra una periodista: "Te doy una cachetada"

Mauricio Dayub se encontraba a punto de dar una entrevista cuando, por algunas demoras en el móvil, su productor enfureció contra la periodista y se vivió un momento de máxima tensión que se viralizó en las redes sociales.

Mauricio Dayub vivió un momento de suma tensión cuando estaba por dar una entrevista. El móvil se demoró unos minutos, la periodista dio sus explicaciones y Mario Morgan, el productor del actor argentino, enfureció a tal punto que la increpó cara a cara. "Andate a la re puta madre que te re mil parió", lanzó.

La periodista Verónica Chevalier de Canal 10 de Uruguay estaba por entrevistar a Mauricio Dayub, ya que se presenta en ese país con la obra teatral El Amateur. Sin embargo, el móvil no se realizó luego de que el productor del actor la agreda verbalmente y hasta con empujones.

"Era que bajábamos porque estábamos en la puerta, yo le aclaré que era con hora a convenir. No se haga problema, la nota la voy a grabar, no la voy a sacar en vivo, porque también es una falta de respeto. Yo le aclaré que era a las 9:30 y después lo voy a hablar", le explicó Chevalier a Morgan. Aún así, al productor no le importó y comenzó a gritarle: "¡Hacé la nota y dejate de joder!".

Allí fue cuando la periodista tomó la decisión de retirarse del lugar: "Disculpe pero yo no voy a hacer la nota en estas condiciones". A partir de ahí, el productor de Dayub se levantó de su silla para decirle de todo y Dayub interfirió dada la violencia con la que se manifestó. "Andate a la re puta madre que te re mil parió. No te doy una cachetada por el culo porque...".

Silvina Luna en un momento "crítico": "Una pesadilla"

Silvina Luna volvió a aparecer públicamente y contó el calvario que atraviesa por su salud. La famosa modelo reveló los detalles detrás de su tratamiento de diálisis, por qué no se puede hacer un trasplante de riñón y cómo vive la terrible realidad que le toca enfrentar tras sufrir mala praxis por parte de Anibal Lotocki hace varios años atrás.

En un íntimo mano a mano que brindó con Ángel De Brito para LAM, ciclo emitido por América TV, Luna contó los detalles de su salud. "Es un montón, no sé por dónde empezar. Estoy atravesando un momento crítico de mi vida, como un proceso bastante profundo donde intento estar bien, pero son muchas cosas las que me están pasando”, aseguró bastante angustiada.

En este marco, destacó algunos detalles sobre cómo su situación de salud se vio afectada en varios niveles: “No necesito un trasplante urgente. Primero tengo que resolver un tema de salud que es que tengo una bacteria hace un año que no me permite hacer el trasplante”. Además, profundizó sobre el tratamiento de diálisis que inició hace un tiempo: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya".

"Antes, cada dos semanas me hacía un laboratorio y tenía la hipercalcemia que cada tanto me tenía que internar para bajarlo. Fueron como diez años de eso que yo ya lo tenía incorporado", contó sobre la evolución de su enfermedad. Sin embargo, el momento en que le dieron la triste noticia la tomó totalmente desprevenida: "Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis".