Matías Alé habló de su estado de salud a seis años del brote psicótico

El actor se sinceró sobre el tratamiento que lleva adelante. Matías Alé tuvo un brote psicótico con delirio místico en 2016.

Matías Alé se expresó sobre cómo vive su salud mental, a seis años del brote psicótico con delirio místico que lo obligó a atravesar un tratamiento psiquiátrico. El actor dejó en claro que atraviesa un gran momento personal y que ha sabido superar sus obstáculos.

"Estoy muy bien, gracias a Dios. Hace más de seis años que no tengo ningún episodio, tengo a mi médico que lo voy a ver cada 40 días y ahora cuando vuelva a Buenos Aires tendré mi entrevista con él", comenzó su descargo el ex de Graciela Alfano, sobre la rutina que tiene desde aquel brote psicótico. "Compro la medicación que me dejó, que es una sola pastilla al día para mantenerme nivelado y tengo el apoyo fundamental de mi familia", añadió.

Alé continuó en alusión a cómo es su vida hoy en día, en relación a sus vínculos más cercanos. "Me siento muy bien y todos están muy contentos con mi presente, siempre acompañado por mi familia y por profesionales. Ya quedó atrás todo eso", enunció. Y luego se pronunció sobre su reencuentro con su madre, tras un tiempo de haber tenido un impass en su vínculo. "Estuve distanciado de mi madre y no me voy a cansar de pedirle perdón. Tenemos un vínculo hermoso y si no hubiese sido por ella, no habría salido jamás. Se me hubiese hecho muy difícil”.

"Mi mamá me ayudó, me acompañó, me llevaba a los médicos, me daba la medicación y estaba pendiente de mí. Los primeros cuatro meses de la pandemia estuve en su casa y me preparaba rico de comer", dijo hacia el final de su descargo con Revista Pronto el actor. Y concluyó: "No sé si hubiera salido si no hubiese estado mi vieja al lado mío. Es la persona más importante de mi vida, sin dudas".

La emotiva dedicatoria de cumpleaños de Matías Alé a su mamá

Matías Alé hizo una publicación de Instagram dedicada a su madre en el día de su cumpleaños y causó emoción en todos sus seguidores. "Madre linda te deseo todo lo mejor en este día y en este año que recién empieza. Estoy feliz de verte feliz festejando con una sonrisa después de tantas cosas que te puso la vida en tu camino", expresó el actor. Y sumó: "Seguís siendo un toro que empuja para adelante y se lleva puestos a todos los suyos para ayudarnos a estar mejor".