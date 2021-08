MasterChef Celebrity 3: Fátima Florez habló sobre los rumores que la dan como participante

"Tuvimos una conversación", manifestó la humorista que dejó de participar en ShowMatch, dado que Tinelli canceló los viernes de humor por bajo rating.

Falta muy poco para la tercera temporada de MasterChef Celebrity 3 y ningún famoso se quiere quedar afuera de la lista de candidatos para el reality de gastronomía más famoso de la televisión. Programado para salir a finales del 2021 o principios del 2022, el programa de Telefe ya está dando que hablar por los primeros nombres que trascendieron. Uno de ellos fue el de Fátima Florez, quien habló al respecto. "Tuvimos una conversación", manifestó.

Con el éxito de La Voz Argentina y el regreso de Bake Off el canal de las pelotas ya piensa en nuevas celebridades para sumarse al reality culinario que conduce Santiago del Moro. Entre la danza de nombres están los de Jorge "Locomotora" Castro, Jésica Cirio, Sofía "Jujuy" Jiménez (que por el momento continúa en La Academia de ShowMatch), el periodista de policiales Mauro Szeta, la actriz Andrea del Boca, los actores Rodolfo Ranni, Rodrigo Noya y la empresaria Wanda Nara, y en las últimas horas se filtró que la humorista Fátima Florez podría estar en el programa.

Los rumores se dieron luego de que Marcelo Tinelli la desvinculase de ShowMatch al dar por terminados los viernes de humor, por bajos niveles de rating. Consultada por PrimiciasYa.com y por el periodista Juan Pablo Godino, Fátima habló sobre su posible participación en MasterChef: "Tuvimos una conversación el año pasado, para el primer MasterChef, pero este año por ahora no. Nada que ver".

Por último, señaló: "Con Tinelli estamos en un stand by, veremos de hacer más cosas cuando me necesite. Y en cuanto al teatro, estoy preparando ya el espectáculo para el verano que se viene con todo. Estoy con muchas ganas de volver al teatro".

Una ex MasterChef Celebrity fue convocada para La Academia: "Estoy super agradecida"

Tanto la primera como la segunda temporada de MasterChef Celebrity fueron un éxito absoluto para Telefe y también para todos los participantes, que vieron sus niveles de popularidad crecer sin pausa. En las últimas horas, una de las famosas que más lejos llegó en la segunda edición confirmó que fue convocada para sumarse a La Academia de Showmatch, que busca replicar el éxito de su rival del canal de las pelotitas. A quien le ofrecieron formar parte del certamen conducido por Marcelo Tinelli es Sol Pérez.

La gran popularidad que la ex chica del clima amasó en MasterChef la llevaron a convertirse en una de las panelistas del reciente regreso de Nosotros a la mañana a la pantalla de El Trece. En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Sol Pérez confirmó que fue convocada para sumarse a La Academia de Showmatch. "Me llegó la propuesta para ir a La Academia, la verdad que estoy muy contenta, es un programa que me gusta, consumo, estoy súper agradecida", confió la modelo.

Intrigados, Ángel de Brito y su panel quisieron saber para cuándo era la propuesta, si era para algún ritmo en particular y si ya tenía asignado un bailarín. "Me dijeron, me hablaron, todavía es como una charla de si hay ganas o no hay ganas. Me dijeron de acá… no se si puedo decirlo o no… de acá a un tiempito", confió Pérez, algo dubitativa sobre si ya podía hablar al respecto o si tenía que guardar silencio por el momento.