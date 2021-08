Maru Botana quedó varada en un castillo de 15 habitaciones, en Francia: "Es dificilísimo"

La cocinera viajó junto a sus hijos para visitar a una tía y su vuelo de regreso fue cancelado por las restricciones del Gobierno argentino.

Luego de pasar unos días en Mendoza, a mediados de julio Maru Botana viajó junto a su familia a Europa. Recorrieron parte de España y Portugal y habían decidido que Lyon, al sur de Francia, sería el último destino que visitarían para que la cocinera pudiera reencontrarse con una de sus tías. Y aunque tenían previsto regresar a la Argentina el próximo 7 de agosto, su vuelo fue cancelado por las restricciones que implementó el Gobierno para evitar el ingreso de nuevas cepas de Covid-19 y ahora se encuentran varados en un castillo.

"Ahora estamos todos acá. No tenemos fecha de regreso porque están cancelando vuelos. Una lástima, porque la verdad es que es triste que no puedas volver a tu país. Tenés que volver por otros lados, es insólito que pase esto, pero qué se le va a hacer. Yo soy apolítica y siento que es muy difícil gobernar el país, pero siento que hay muchas cosas que son muy especiales y raras", dijo la cocinera y empresaria gastronómica en declaraciones radiales.

Asimismo, explicó que al estar junto a su marido, Bernardo Solá, y sus hijos: Agustín, Sofía, Lucía, Matías, Inés, Santiago y Juan Ignacio es muy difícil conseguir un vuelo para todos. "Somos una banda, es re complicado porque, además, yo tengo un montón de trabajo, compromisos. Yo me tengo que ir a Mendoza, tengo que trabajar en Bariloche, mi marido tiene el campo", detalló.

Y expresó su descontento por no saber cuándo volverá a su hogar: "Me da tristeza que cuando pasan estas cosas en la Argentina te dan ganas de irte. ¿Por qué hacen esto? Un país que es hermoso y que lo adoro y me pregunto por qué pasa esto. Porque si te vacunás, te hacés el PCR y hacés la cuarentena... no entiendo".

Por lo pronto, seguirá instalada en el castillo en el que vive su tía y que cuenta con todas las comodidades, ya que tiene 15 habitaciones, dos baños por cuarto, pileta, cancha de tenis y un enorme parque. También, aprovechará los días que le quedan en Europa para hacer turismo. "Yo trabajo para viajar, es mi gusto, es mi premio. Prefiero eso que comprarme ropa cara o cualquier otra cosa. Esta situación es dificilísima. Yo soy positiva y de pensar que todo se va a solucionar y vamos a poder volver", expresó.