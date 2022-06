Martín Bossi y una triste noticia: "Murió de cáncer"

Martín Bossi, protagonista de una triste noticia. El comediante habló de su padre y del final que tuvo cuando apenas llevaba 47 años de vida.

Martín Bossi contó una triste noticia que se hizo pública en las últimas horas. El humorista habló sobre el vínculo que tuvo con su padre y aseguró que el mismo se murió sin ver quién era él realmente. "Murió de cáncer", aseguró.

Llevando adelante la obra Kinky Boots, en el Teatro Astral, Martín Bossi destacó en Pronto el buen momento que atraviesa: “Estoy feliz, contento. Este el décimo año consecutivo que yo estoy en el Astral. Y esta es una experiencia nueva, que no pensé que la gente nos iba a acompañar como nos acompañó. Eso es medio un milagro”

Interpretando a Simón, Bossi aseguró que el personaje tiene similitudes con su vida real y que muchas características no pudieron ser vistas por su padre: “Si. Que mi personaje que se llama Simon (que se ‘draguea’ a la noche) tiene el padre que quiso que él sea boxeador, porque quería cumplir sus sueños a través de él. Mi papá quiso que yo sea tenista… y murió de cáncer como el papá de Simon en la obra, sin ver quien era yo".

"¿Quién soy yo? Soy un hombre que me expreso artísticamente y libremente. Y mi papá quería que yo sea abogado… médico. Me daban instrucciones para ser feliz. En la época de los 70’, 80’ donde te daban instrucciones: te tenías que casar, no usar aros porque eso es de mujer, no llorar porque eso es de mujer, toda una cosa muy tremenda. Y mi papá murió a mi edad a los 47, creyendo que yo iba a ser abogado y que me iba a vestir de gaucho”, cerró Martín Bossi.

La sentida confesión de Martín Bossi: "Tenía miedo que no me acepten"

Martín Bossi está entre los humoristas e imitadores más importantes de la República Argentina. Sin embargo, actualmente decidió enfocarse en shows que focalicen en su persona y no tanto en ocultarse detrás de diferentes personajes. Esta determinación tiene una explicación, y la misma fue develada en diálogo con La Divina noche de Dante.

"Viví muchas vidas, pero creo que es el mejor momento de mi vida porque lográs conectarte con la verdad. Mentía para decir la verdad, me disfrazaba para decir la verdad, tenía miedo de que no me acepten", explicó Martín Bossi, quien agregó: "Me ponía las máscaras porque tenía miedo. Un día, mi director y autor me dijo '¿no te das cuenta que te aplauden por no ser vos?'. Fue duro, y a partir de los 40 los espectáculos que fui haciendo tuvieron que ver más con la verdad".

Sobre su vida privada y vistas a futuro, Martín Bossi aseguró sentirse libre ya que se considera ligado completamente a la vida en el planeta Tierra: "El otro día le dije a una amiga algo que a mí me pasa. Yo no estoy tan aferrado al tiempo, por eso soy un hombre más libre". Por otra parte, realizó una llamativa comparación: "Nos pusieron un preservativo a la sonrisa, cuando hacemos el amor tenemos que ponernos preservativo. Falta que nos pongan un preservativo en general, estamos todo con miedo. Está muy bien, es el instinto humano el sobrevivir y cuidar al otro".