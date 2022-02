Marta Fort cumplió 18 años y advirtió: "Ahora voy a subir"

La hija de Ricardo Fort se volcó a las redes sociales en la celebración de su cumpleaños con un mensaje picante a sus seguidores.

Marta Fort está de celebración junto a su hermano mellizo Felipe porque este 25 de febrero cumplen 18 años y llegaron a la mayoría de edad. La hija de Ricardo Fort publicó una foto en Instagram y dejó una picante advertencia a sus seguidores.

"¡Feliz cumpleaños para mi!", escribió la joven en su red social, junto a un corazón rojo. Y más abajo, y en un tamaño mucho más pequeño, agregó: “Aunque no pueden estar todos los que me hubiese gustado que estén”. No hizo referencia a ninguna persona en particular, pero de inmediato los usuarios especularon con la ausencia de su padre -que murió en 2013- y Gustavo, quien fuera su padrino y a quien despidió con un desolador mensaje en sus redes sociales.

Marta Fort subió varias historias a Instagram por su cumpleaños.

“Todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo, me pareció muy egoísta”, escribió la semana pasada antes de eliminar todas las fotos de su Instagram y solo dejar tres: en una de ellas, está junto a su padre y quien fuera su tutor legal.

Luego, hizo un plano general de la mesa del restaurante al que fueron a comer los agasajados. “Se celebra en familia”, aseguró Marta, quien viajó a Los Ángeles junto a su hermano, su niñera Marisa López, y se sumaron su tío Eduardo Fort con su novia, Rocío Marengo, y más familiares. En otro de los videos que compartió, muestra el postre con la vela que sopló junto a su hermano. E indicó: “Ahora soy legal”, junto con el emoji de una carita festejando y otra rodeada de corazones. Además, agregó el logo de 18 tapado.

También reposteó los distintos videos que grabaron quienes estaban allí presentes al momento de cantarles el “feliz cumpleaños”. “Ahora voy a subir todas las historias”, advirtió. De vuelta, los usuarios comenzaron con distintas especulaciones en las redes sociales: si se refería a que ahora que es mayor de edad publicaría lo que antes no podía. O bien, que compartiría todos los saludos que fue recibiendo por su cumpleaños.

La publicación de Felipe Fort

Felipe, en tanto, se limitó a publicar una foto desde la misma terraza que había mostrado su hermana. Y más tarde, por la noche, mostró el salón del restaurante en el que celebraron su cumpleaños: hasta el momento, no compartió ningún saludo público y tampoco hizo referencia a las ausencias.