Marley viajó de urgencia a Estados Unidos y confirmó lo que todos esperaban: "No dormí nada"

Para despedir el año, Marley confirmó la noticia que todos esperaban con una emotiva publicación en sus redes sociales. "Antes de arrancar esta aventura", escribió el reconocido conductor en su cuenta oficial de Instagram, donde recibió el saludo y las felicitaciones de cientos de usuarios, entre los que se encuentran figuras como Moria Casán, Jimena Barón y Catherine Fulop.

Hace unos pocos años, Marley comenzó una nueva etapa en su vida con la llegada de Mirko, su primer hijo, quien tiene ya 7 años y es todo un influencer en las redes sociales -que obviamente maneja su padre-. Feliz en su faceta de papá, el reconocido conductor decidió que era momento de darle una hermanita a Mirko y a través de una madre subrogante esperaba a Milenka.

Tal como ocurrió con su primer hijo, la pequeña se adelantó (estaba estipulado que naciera el 7 de enero) y Marley debió ir de urgencia a Estados Unidos. Afortunadamente, el presentador llegó a tiempo y tuvo la posibilidad de presenciar el parto de Milenka. Feliz, el conductor de Survivor Argentina anunció el nacimiento de su hija en redes sociales con un emotivo posteo.

“Y se agarra fuerte antes de arrancar esta aventura”, tituló Marley la publicación en la que muestra la pequeña mano de Milenka tomándole un dedo. En ese sentido, el presentador dio algunos detalles del parto: "Al igual que Mirko, se adelantó y también empezó todo apenas aterricé".

Agradecido con Kasandra, la madre subrogante, Marley aseguró que la mujer "fue lo más y estuvo muchas horas pujando". Además, confirmó que Milenka, quien ya tiene una cuenta oficial de Instagram, nación "a las 4.03 am hora local”. Para cerrar, Marley le resumió su felicidad a sus más de 7 millones de seguidores: “¡No dormí nada desde que aterricé y ahora menos, pero estoy feliz!".

Marley confesó lo que pasó con de Santiago del Moro: "Hace años"

Marley rompió el silencio y reveló la verdad de lo que pasó con Santiago del Moro en medio de las especulaciones. El famoso conductor se cansó de los rumores y decidió enfrentar los dichos de un mal vínculo con su colega revelando el trasfondo de su "distanciamiento".

En Socios del Esepctáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, hablaron sobre el supuesto enfrentamiento entre ambas figuras de Telefe antes de mostrar una nota que el propio Marley dio con el programa. "Hace años que venimos hablando de la guerra entre Santiago del Moro y Marley", empezó por introducir Pallares. Luego, sumó para introducir la nota: "Ambos la han negado. Pero, desde que del Moro llegó a Telefe, siempre hubo una ríspidez porque el conductor más importante siempre había sido Marley".

Entonces, la nota empezó con Marley hablando del poco éxito de Survivor, expedición Robinson por el cambio de horario que hubo: "Me pareció injusto. Si lo hubieran mantenido en el horario original se hubiera obtenido otro resultado. Pero, la realidad, es que esa locura del rating afecta al programa". En este marco, empezaron a consultarle por el estrellato de Del Moro, quien antes de empezar a trabajar en el canal aseguró que "quería ser el Marley de Telefe".

Sobre este tema en particular, Marley aclaró: "Él, cuando entró al canal me llamó y me dijo: 'Quería avisarte'. Le dije: 'Todo bien, perfecto'. Esa fue toda nuestra conversación. Después, un día me invitan a ¿Quién quiere ser millonario? (NdR: programa que conducía Del Moro). Yo fui y remé un programa de una hora y media. Fue una hora y media en el que el único participante era yo". Incluso, sumó: "Cuando termina el programa, él mira a la cámara solo y se va. Y yo dije: 'No me saludó, qué raro'. Yo pensé que tal vez se había ofendido por algo que había dicho durante esa nota".

Así las cosas, Marley continuó contundente: "Pero bueno, después me di cuenta de que en los premios Martín Fierro nombró a todos menos a mí. Entonces, quizás tiene un enojo con algo. Sería más fácil sentarse, hablarlo y arreglarlo". Finalmente, concluyó que su intención está lejos de querer quitarle el lugar a su colega: "Yo tengo cero enojo con él, me cae bien, me parece buen conductor. No tengo problema. Y, además, Gran Hermano no es para mí. Yo no lo podría hacer, nunca lo pediría. Lo hice dos semanas como anécdota para reemplazarlo a Jorge (Rial) que se había ido de vacaciones. Yo soy más para el humor y para otro tipo de programas. No tenemos ni siquiera los mismos tipos de programas".