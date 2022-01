Marley reveló la conexión paranormal que vivió su hijo Mirko: "Flasheado"

A días del estreno de su nuevo reality show, Marley develó con una impactante interacción que tuvo el niño de cuatro años.

Hace ya casi cinco años que Marley decidió dar un importante paso en su vida y convertirse en papá por primer vez. Desde entonces, el conductor mostró una faceta de él poco conocida y sorprendió a todos al mostrarse tan cercana a su pequeño hijo, el niño que conquistó a todo el público televisivo. Sin embargo, en las últimas horas, el mediático reveló una extraña actitud de Mirko que estremeció.

En el marco del nuevo reality show que acaba de estrenar en la plataforma de streaming, Paramount+, Marley reveló que su hijo tenía una conexión especial con su abuelo fallecido. "El otro día vio una foto de mi papá, que falleció hace muchos años. Me preguntó y le dije quién era. Más tarde, cuando lo acosté para dormir, cerró los ojos y me dijo: ‘Papá, cuando cierro los ojos veo angelitos y lo veo a tu papá’. Yo me quedé flasheado", comenzó por decir el conductor de Telefe en su programa.

En este mismo marco, unos días más tarde, Marley contó que en una visita a su mamá, Mirko también había tenido una reacción bastante extraña al ver el sitio en donde solía descansar su abuelo cuando aún vivía. "Estábamos en la casa de mi vieja y se puso como a hablar por teléfono. Dijo: ‘Hola, abuelo’. Le pregunté dónde estaba y me dijo ‘ahí’ y señaló el sillón donde siempre se sentaba en la casa de mi vieja, como que estaba ahí en ese momento", amplió la estrella de Telefe sobre el tema.

Por otro lado, Marley también contó que siente que hay una conexión bastante especial entre Mirko y su abuelo, ya que son "muy parecidos" en todos los aspectos. De esta manera, el conductor dejó en claro que, pese a que lo asustó bastante la reacción del niño en su momento, ahora se lo toma de forma natural y como una forma de que su papá esté presente en la vida del pequeño de cuatro años.

Los mismos pasos que papá

Desde que Marley se convirtió en papá, no permitió que la llegada de su hijo interfiriera en sus compromisos laborales. De esta forma, Mirko fue parte de la televisión desde que tiene memoria, por lo que sabe manejarse casi a la perfección delante de las cámaras.

El gran carisma del pequeño y su inteligencia lograron que se ganara a su público, tanto así que incluso en una de las últimas emisiones de Por el Mundo, Mirko tomó las riendas del programa y lo condujo en los últimos minutos. Sin dudas, una decisión que encantó a los televidentes.