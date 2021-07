Marley recordó su entrevista a Jennifer Aniston, cuando estaba con Brad Pitt

El conductor de La Voz Argentina rememoró la vez que entrevistó a la popular estrella de Hollywood cuando estaba en sus inicios como en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria Marley tuvo la oportunidad de entrevistar a algunas de las personalidades más famosas del entretenimiento y cada tanto recuerda con videos esos momentos. Por su Instagram pasó Madonna y, este fin de semana, le llegó el turno a la actriz Jennifer Aniston. Por ese entonces, protagonizaba Friends y le confesó al conductor de La Voz Argentina su amor por Brad Pitt, dándole detalles sobre su relación.

“Hace muchos años cuando recién se estaba conociendo con Brad Pitt, la entreviste a Jennifer que fue lo mas, super buena onda y muy simpática”, escribió el padre de Mirko en la publicación que realizó en Instagram y que llegó a tener más de 415 mil reproducciones. Una de las primeras preguntas iba a un rumor que corrió durante mucho tiempo por los diarios y revistas de farándula, sobre cuando ella y Brad Pitt se conocieron.

Según se decía, él había encontrado a su perro, pero en realidad no era así. “Nunca perdí a mi perro... pero lo ‘otro’ es verdad”, dijo, refiriéndose a su primer encuentro. Se vieron en una fiesta y cuando Jennifer se fue a Dallas a filmar su nueva película, Brad la siguió y se hospedó en su suite. “De Brad me gusta su sentido del humor, su honestidad, es una persona que ha llegado muy arriba, pero no se hace dramas en la vida. Es bueno, gracioso”, continuó diciendo, pero lo que ella prefería por sobre todo era: “Sabe comunicarse”.

Marley entonces le preguntó por el atractivo del actor, que usualmente es lo que atrae a las multitudes de mujeres. “Brad es muy lindo, no es lo más importante, pero tampoco estoy loca. Es muy lindo”. “Crees en la idea clásica: casamiento, tener hijos...”, dijo el conductor. “Si, totalmente. Pienso en eso todo el tiempo, para eso estamos aquí", contestó con mucha seguridad Jennifer.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron juntos por casi 10 años, cinco de casados. Pero la relación terminó en malos términos cuando el actor se volvió a enamorar, esta vez de su co protagonista en Sr y Sra Smith, Angelina Jolie. Los años pasaron y los actores pudieron recomponer