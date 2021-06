Marley recordó cuando descolocó a Madonna: "Se quedó un minuto en silencio"

El conductor y animador Marley recordó en su Instagram la vez que entrevistó a Madonna y admitió que se sintió intimidado por el encuentro.

Alejandro Wiebe "Marley" entrevistó a muchísimas estrellas internacionales, incluida Madonna. Durante la mejor época de la "Reina del Pop" el animador pudo charlar con ella y, por medio de Instagram, recordó un fragmento del icónico encuentro en el que admitió sentirse intimidado. "Se quedó un minuto en silencio", expresó.

"Fue hace 28 años, muy jóvenes los dos. Yo intimidado por su presencia, tenía 22 años pero ella fue súper agradable”, admitió el conductor a través de su cuenta de Instagram -en la que subió un fragmento del reportaje vintage- y agregó que la cantante “fue la persona más interesante en entrevistar. Madonna es lo más”.

La entrevista se realizó en la ciudad de Puerto Rico, cuando Marley era joven y Madonna estaba en lo más alto de su carrera. A partir de dicho reportaje, el conductor fue convocado para hablar con otros famosos internacionales y logró mayor popularidad. "Yo le había preguntado sobre su padre, se quedó un minuto en silencio, y me contó que su mamá había muerto cuando ella tenía 5 años y que para sentir el abrazo de su papá ella se dormía en el sillón para que su papá la llevara a su cama”, había revelado sobre la cantante de Like a virgin y Vogue, en una nota para Telefe.

La publicación en Instagram logró que su compañera de La Voz Argentina Soledad Pastorutti le contestara: “Hermosa entrevista, muy interesante. Ella es realmente una diosa y vos todo un conductor de la situación. Felicidades”. Entre los proyectos a futuro de Marley, muy pronto se lanzará a través de la debutante plataforma de streaming Paramount+ la serie Marley & Mirko, sin fecha de estreno por el momento.

Marley reveló cómo fue el momento en el que su hijo Mirko le preguntó por su madre biológica: "Me miró y me dijo '¿y mamá?'"

Mientras el niño de apenas tres años tomaba una clase virtual del jardín por Zoom como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, tuvo esa duda que descolocó al animador porque no la esperaba en ese momento. "Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa, y la maestra dice 'pídanle los almohadones a mamá y papá'. Él me miro y me dijo: '¿Y mamá?'", reconoció el presentador.

Además, Marley dio a conocer cómo reaccionó: "Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros sólo mamá y otros sólo papá. Que él tenía sólo papá". Y la respuesta de Mirko no se hizo esperar... "Me miró y me dijo 'ah, ok' y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando", cerró tras referirse a la donante de óvulos que hizo posible la llegada de su hijo.