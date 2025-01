Marley alertó sobre la salud de su hija recién nacida: "Estamos ante un caso".

Marley continúa instalado en Estados Unidos con su hija recién nacida. Mientras espera que se termine el papeleo que habilita a que la niña pueda salir del país, el famoso conductor alquiló una casa para poder estar con su bebé tranquilo. Sin embargo, encendió todas las alarmas cuando contó el problema de salud que enfrentó con la bebé.

Parece que el conductor no está pasando las mejores noches con su hija y esto se debe a que la niña está con problemas intestinales. Según contó en sus redes sociales, tuvo que atender a la bebé varias veces en la noche ya que no paraba de llorar y esto le generó muchísima preocupación y angustia.

"Son las 4 de la mañana. Haciendo un poco de masajitos en la panza. Parece que estamos ante un caso de estreñimiento, ¿no es así?”, empezó por decir Marley mientras grababa cómo masajeaba a su bebé que se veía bastante inquieta. Luego, siguió: "Masajes y ejercicios en las piernas. Si no, vamos a tener que ir por jugo de ciruela, creo. Con Mirko me había pasado, le dimos un poco de jugo de ciruela y se pasó todo".

Afortunadamente, la situación evolucionó por si sola y no tuvo que recurrir a ninguna medida externa. "Se está durmiendo. Cambiamos los pañales y ya está. Zafamos del jugo de ciruela. Igual creo que es a partir de los tres meses". Por último sentenció: "Vamos a verlo con el pediatra, estamos bien”

El desesperante momento que vivió Marley con su hija recién nacida: "Nadie ayudaba"

Marley contó el desesperante momento que vivió con su hija recién nacida, Milenka, y generó preocupación en redes sociales. El famoso conductor estuvo compartiendo cada detalle de la llegada de su hija, por este motivo, no dejó pasar la tensa situación que atravesó con la bebé.

La pequeña Milenka nació durante los últimos días del 2024 y, desde entonces, el conductor de Telefe contó todos los detalles de la llegada de su segunda hija. Sin embargo, aunque todas fueron buenas noticias hasta el momento, este jueves Marley sorprendió al contar el calvario que atravesó cuando abandonó el hotel donde se estaba quedando para ir a la casa que alquiló hasta que su bebé pueda viajar.

"Mudanza del hotel a una casa alquilada, hasta lograr los papeles para viajar. Nadie me ayudaba y tenía mamaderas, pañales, la ropa de ella y mi ropa y a Milenka ¡que justo se despierta!", relató Marley en el video que compartió para sus redes sociales. Luego, trató de ponerle alegría a la situación: "Igual con humor todo se puede superar".

Finalmente, una vez que estuvo más tranquilo, cerró la historia: "Haciendo el check out para el departamento, que finalmente se liberó. Lo tenían todo alquilado y otra vez tengo que hacer todo yo. Eso que hay un hombre en la recepción pero me dijo que no tienen servicio de ayuda".