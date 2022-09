Mario Pergolini humilló al aire a Nico Occhiato: "Es un fracaso"

La guerra entre Mario Pergolini y Nico Occhiato sumó un nuevo capítulo con una burla feroz del director de Vorterix a una de las caras de la programación del proyecto del instagramer.

La guerra entre Mario Pergolini y Nico Occhiato sumó un nuevo capítulo con un feroz descargo al aire del director de Vorterix, quien se burló de los números de métricas que hace el exnovio de Flor Vigna en su proyecto del instagramer: "Es un fracaso que no llegue".

Tras el escándalo de meses atrás -una supuesta carta de Mario Pergolini que enfrentaría a ambas figuras de los medios- el director de Vorterix hizo uso de unos minutos de su programa diario para burlarse de las métricas del ciclo de Nico Occhiato en la radio Luzu TV. "Tenemos 90 mil personas viéndonos en Youtube. Decime seis lucas por lo menos. Es un fracaso que no llegue, es increíble. No somos nada... No llega a 100 mil. Fracaso total. Va a ser imposible".

Tiempo atrás, Pergolini se pronunció sobre una crisis dentro de su medio y publicó una extensa carta al respecto. "Como siempre que es necesario, acá estoy para contar un poco la situación de Vorterix en estos días, ya que, como muchos sabrán y otros lo sufrirán, estamos nuevamente atravesando un momento económico que se complicó demasiado", comenzó su descargo el empresario, en un texto publicado por el periodista Pablo Montagna.

Luzu TV y, sin nombrarlo en ningún momento, le demostró a Pergolini que los millones de visualizaciones que tiene su contenido serían reales. "Estoy feliz y agradecido con ustedes, sin ustedes no existiría el canal, y después a todo el equipo que trabaja en Luzu en todos los programas que hacemos", escribió el ex de Flor Vigna en su publicación. La información de métricas indicaba que el medio había alcanzado en los últimos 28 días 2 millones de usuarios únicos, más de 206 millones de impresiones del canal, 5 millones de emisiones en directo y un millón de shorts.

El fan de Wanda aniquiló a Mario Pergolini: "Mal tipo"

"Pensé que iba a ser un viernes tranquilo, pero no. Abro la página de eltrecetv y encuentro 'Mario Pergolini no perdonó a de la Canal luego de que contara cómo dejó de ser vegano', y me dijo que soy un pelotudo", exclamó Mariano, haciéndose eco de la información que trascendió en los portales.

Afilado, el fan de Wanda repasó el video con las declaraciones de Pergolini y procedió a disparar contra él con una fuerte respuesta: "Yo puedo ser un pelotudo por hacer un chiste, algo divertido, risueño pero, ¿cómo se les dice a las personas que echan a sus amigos del trabajo o que agarran radios para fundirlas, como vos? Puedo ser un pelotudo, sí, pero al menos no me dicen mal tipo las personas que eran mis amigos".

"Tengo la suerte de nunca tener que buscar laburo con Pergolini, así que voy a decir todo lo que los progres cool no se animan. Además, me puse a pensar que si yo trabajase con él me pasaría lo que les pasa a todos los que laburan con él: de un día para el otro te echan a la mierda o que nunca aparecen los pagos. No es negocio trabajar con Mario", arremetió de la Canal.