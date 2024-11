Mario Massaccesi comunicó lo que todos pensaban en el día del Orgullo gay: "En democracia".

El conductor Mario Massaccesi suele usar sus redes sociales para compartir reflexiones, fotos de sus viajes y salidas y mensajes positivos. Por eso, cuando en los últimos días se pronunció en torno a la Marcha del Orgullo LGBT, obtuvo una reacción de inmediato apoyo.

A través de su cuenta de Instagram, Massaccesi compartió una imagen de archivo de la primera Marcha del Orgullo gay y escribió: "La primera manifestación #gay en democracia. Fue en #noviembre de 1985 y solo marcharon un puñado de hombres con las caras tapadas. Fue en #plazademayo y frente a la #catedral".

"Hoy es la 33 #marchadelorgullo y ya no hay caras tapadas... cada un@ en el traje que elige. Derechos conquistados", sumó el periodista que en la actualidad conduce el reality Cuestión de Peso (El Trece). "Soy un tipo sencillo y no me hago rollo por lo que no vale la pena hacerse el rollo. No entro en los laberintos de suposiciones y de juicios, he logrado liberarme de los juicios propios y de los demás. Soy un tipo abierto (...) La gente necesita encasillarme en la víctima, en un partido político, en una elección sexual y soy más que eso", había declarado Mario Massaccesi en una reciente entrevista mano a mano con El Destape. La 33 Marcha del Orgullo LGBTIQ+ tuvo a 2 millones de personas aproximadamente en las calles reclamando por más derechos para las diversidades.

Mario Massaccesi reveló el peculiar taller que realizó: "Sanación genital"

Tras su inesperada renuncia a TN y el debut como conductor en Cuestión de Peso, Mario Massaccesi se convirtió en una de las figuras más polémicas de la televisión. A partir de esta nueva exposición, el famoso animador se animó a contar más detalles sobre su vida personal y, recientemente, sorprendió al revelar un peculiar taller que realizó hace algunos años atrás.

En una entrevista que brindó con el programa La Noche Perfecta, conducido por Sebastián Wainraich en El Trece, Massaccesi contó que realizó un taller de "sanación genital". "Tiene que ver con los tabúes respecto del la sexualidad que vienen heredado de la propia familia. Hay momentos en que necesitás desprenderte de eso", empezó por decir.

Asimismo, siguió: "Yo tenía, sigo teniendo pero mucho menos, pudor de mi cuerpo. No me gusta estar en traje de baño, he ido a playas nudistas pero vestido, me gusta la libertad pero me cuesta ejercerla. Fui al taller para liberar ese pudor y esa vergüenza". Luego, Wainraich le consultó cómo fue que llegó a ese punto y Massaccesi replicó contundente.

"Fue al final de la cuarentena, cuando había talleres de todo tipo. Ya estaba aburrido del taller de masa madre, vi esta opción que me llamó la atención y me anoté. Era presencial pero estábamos todos con barbijo, una locura", aseguró. Por último, sentenció: "Éramos todos hombres y fue muy loco ver que había muchos casados que necesitaban sanar genitalmente. Para mí de verdad fue muy bueno".