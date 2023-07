Marina Calabró reveló lo que NADIE ESPERABA de los cambios de Tinelli en América: "Ingrato"

La periodista de espectáculos habló sobre los cambios en América TV desde la llegada de Marcelo Tinelli y arrojó contundentes opiniones.

La periodista Marina Calabró se sinceró al aire y lanzó una reflexión que nadie se esperaba sobre la reubicación de Intrusos para el debut de Mariana Fabbiani en América TV y como repercutieron los cambios de la grilla horaria -propuestos en la gestión artística de Marcelo Tinelli- en el magazine de Florencia de la V.

En su columna diaria en Lanata sin Filtro (Radio Mitre) la hermana de la actriz Iliana Calabró analizó los cambios de horario en las tardes de América TV y como Intrusos fue desplazado al mediodía para que el horario central vespertino sea de DDM, el programa de Mariana Fabbiani que volvió a la televisión con un panel totalmente renovado: “Para mí la mayor sorpresa es Intrusos, que ahora va de 12:30 a 14:30 horas, un horario muy ingrato ¡Muy ingrato! Pero hizo 3,7 de promedio ¡Es un montón! Y además, le dejan un cuarto de 2,3 y ellos ya pasan a 3,1, y el segundo cuarto 3,7 ¡Y todo es ascendente!".

Profundizando en su análisis de pros y contras del cambio que se produjo tras la llegada de Marcelo Tinelli al canal, la periodista indicó: "La verdad que es una pegada haberlos puesto ahí, yo no daba dos mangos, no por el programa, porque sabía que iban a salvar los trapos, sino por los números ¡Pero nunca pensé que iban a mejorar sus números! Mejoraron todos, el enroque estuvo bien hecho”.

“América levantó mucho, más allá de que LAM venía bien desde hace rato, y también la tarde con Intrusos y Mazzocco. Pero los números están compactos. Lo más visto de ayer fue el programa de Ángel con 4,4 de promedio, lo segundo DDM, con la marca más alta desde su debut, 4.0, y tercero bueno, fue Intrusos con 3,7, cuarto América Noticias con 3,6 y quinta Karinita con 3,2 puntos de rating”, cerró, en un repaso de las mediciones que están causando buena impresión en el canal de Daniel Vila.

