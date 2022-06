María O'Donnell humilló a Jorge Lanata: "Ya no es lo que era"

La periodista fue crítica de su colega en relación a cómo ejerce la profesión. María O'Donnell trabajó con Jorge Lanata durante años hasta que el comunicador fue parte del grupo Clarín.

María O'Donnell reflexionó sobre el cambio en la carrera periodística de Jorge Lanata tras su pase al Grupo Clarín y fue contundente en su análisis. La comunicadora dio a entender que considera que el sesgo partidario de Lanata hizo que su calidad como periodista bajara notablemente.

"Creo que esa cosa de contrapoder que él siempre tuvo la perdió. No contra el kirchnerismo pero terminó siendo muy tomado, incluso en lo personal, por su discusión con el kirchnerismo y ya no es lo que era en relación al contrapoder en general", enunció la conductora en diálogo con Tomás Rebord en su ciclo de YouTube El método Rebord.

"Eso no me gusta mucho y a él no le gusta lo que hago yo", agregó O'Donnell. "Me parece que hay ciertos intereses, él mismo los contó, pero me parece que cuando tenés un partido tan tomado, cuando estás muy en contra de algo, esa genialidad que creo que él tiene como periodista se ve condicionada", concluyó la periodista que hace semanas tuvo un conflicto mediático con su colega por una entrevista que le hizo a Santiago Cafiero en su ciclo radial.

El enojo de Jorge Lanata con María O'Donnell por no defenderlo

Santiago Cafiero calificó a Lanata como un "dickhead" (idiota en inglés) en medio de una charla con María O'Donnell en su programa de Urbana Play. Horas más tarde, en su ciclo de Radio Mitre, el periodista anti kirchnerista lapidó a su colega, quien trabajó durante años con él. "Hay un par de generaciones que laburaron conmigo. No me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta es que sean desagradecidos. María O’Donnell laburó conmigo en Página 12, la conozco hace muchos años. Por ejemplo, el título de la revista TXT que ella dirigió es mío. Yo se lo di", enunció Lanata contra la periodista.

Por su parte, María O'Donnell acudió a su cuenta de Twitter para aclarar lo sucedido y soltó: "Lamento mucho que las expresiones muy inapropiadas del canciller Cafiero contra Lanata se hayan dado y que se hayan dado en mi programa, y así me expresé. Lamento también los recortes tergiversados".