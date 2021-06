María O'Donnell escrachó a La Nación con un duro relato sobre su embarazo: "Me encerré"

La periodista María O'Donnell mostró un contundente apoyo a la Ley de equidad de género en los medios contando su experiencia como mujer en el diario de derecha La Nación.

Luego de ser la revelación de MasterChef Celebrity 2 María O'Donnell manifestó su contundente apoyo a la ley de equidad de género en los medios de comunicación, con un duro relato que vivió en carne propia mientras trabajaba en el diario de la derecha argentina La Nación. "Me encerré", confesó, en un descargo publicado en Instagram.

"Cuando nació Milena, mi hija mayor, yo trabajaba en el diario La Nación. Había sido corresponsal en Washington, Estados Unidos durante tres años y había regresado a Buenos Aires poco antes de su nacimiento. Decidimos volver con mi familia por múltiples razones, no fue un pedido de mis jefes, pero también sentí que la dedicación de la corresponsalía -a cargo de una sola persona- no iba a ser compatible con lo que tenía por delante: unos meses de licencia por maternidad y una vuelta al trabajo menos exigente en cantidad de horas, viajes, fines de semana ocupados (la empresa que me tomó la entrevista laboral de ingreso al diario lo había previsto cuando incluyó en el cuestionario una pregunta sobre si pensaba ser madre", escribió O'Donnell.

Y agregó: "Cuando volví de la licencia a la redacción, las primeras semanas fueron difíciles para mí, Me exprimía leche y la guardaba en sobrecitos, pero a Milena no le gustaba la tetilla del plástico de la mamadera y la escupía. Un día me desesperé porque había pasado horas sin comer y la trajeron a la redacción. Supongo que ninguno de mis jefes (todos varones) me hubiera reprendido, pero yo por las dudas no dije nada, solo le conté a mi compañera de banco para que me cubriera y me encerré en uno de los pocos salones cerrados de la redacción".

"Al poco tiempo dejé de trabajar en La Nación y la radio se volvió mi trabajo principal, con un horario más acotado y, sobre todo, mucho más predecible. Tuve mucha suerte en todo lo que siguió, y nada de lo que cuento es grave, pero sé que hay una cultura que tiene que cambiar para que los medios sean espacios más igualitarios de trabajo", remarcó, tras narrar la difícil situación de miedo a sus jefes que pasó durante su embarazo.

La periodista señaló que la ley que sancionó el Congreso promueve que haya salas de lactancia, reparto de tareas de cuidado y la obligatoriedad de tener un protocolo para tratar casos de violencia de género, entre otros puntos.