Marcelo Tinelli contó que perdió un hijo: "Fue un momento de infierno".

Marcelo Tinelli abrió su corazón y reveló el doloroso momento que le tocó atravesar con su primer hijo. El famoso conductor brindó una entrevista en donde tocó temas personales y terminó por contar que perdió un bebé durante su matrimonio con Soledad Aquino.

En diálogo con Dante Guebel en La Divina Noche de Dante, Tinelli se mostró con las emociones a flor de piel y tocó un tema al que no suele referirse públicamente ya que le causa mucho dolor. Precisamente, se refirió a la muerte de su primer hijo, quien falleció durante el embarazo cuando el tiempo de gestación ya estaba bastante avanzado.

"El peor momento de mi vida, el infierno, fue cuando perdimos un bebé antes de que naciera, con Sole. Yo no lo hablado mucho, pero perdimos un bebé de ocho meses", empezó por contar con gran pesar. Asimismo, sumó: "Era mi primer varón, que hoy tendría 38 años y salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta".

Así, sin ánimo de ahondar en detalles, continuó: "Para mí fue un momento de infierno. Tuve a mi hijo en brazos, muerto". Luego, recordó que algo similar le tocó vivir con su hijo menor: "Lorenzo, mi último hijo, nació de ocho meses porque la placenta, no se qué pasa y el médico dijo 'vamos a sacarlo antes'. Yo perdí un hijo de ocho meses con Sole y creo que nos marcó a ambos".

Marcela Feudale se animó a contar el calvario que vivió en Showmatch: "Atrás de un perchero"

Marcela Feudale fue durante décadas la locutora de Showmatch, con su icónica risa que siempre invadía al estudio de Marcelo Tinelli. En ese sentido, la comunicadora recordó en una reciente entrevista con Ángel de Brito los motivos por los que decidió irse del programa y ciertos destratos del bolivarense y la producción.

Feudale es parte de LAM desde hace años y hace horas dio una entrevista en el ciclo de streaming de Ángel de Brito, en la que contó todo lo que vivió en Showmatch. "En un momento me enojé mucho con el programa, con la gente y la producción. No quería estar más", comenzó su descargo la panelista.

"Sentía que era una planta. Lo sentía en el trato que me daba Marcelo y la producción. Era un 'dale, reíte boluda'", sostuvo Marcela. Y luego aludió a otros tipos de destratos que habría sufrido en el programa: "Te cambias atrás de un perchero porque tenés buena onda, pero la cuestión es cuando pasan 30 años y vos seguís cambiándote ahí y nadie se preocupa. Estaba muy tensa, pero decidí quedarme por afecto".

La exfigura de Showmatch que se animó a contar el drama de su infancia

"A mí me costó mucho encontrarme en esos lugares. Decir: ‘¡Esto existe y está pasándome a mí!’ Y cuando te das cuenta, ya no es fácil salir… No es fácil. Más aún, y entre tanto, cuando papá estaba luchando por vivir", comentó Denise Dumas sobre lo que vivió en una relación amorosa. Y sumó: "Hay situaciones que empiezan a naturalizarse. Otras que empiezan a esconderse. Y otras por las que te jurás dar batalla una y otra vez. Alguien que te lastima no te ama. Y tampoco está bueno que lo ames. Hay que salir de ahí. Yo era una mujer lastimada. Era muy poquita cosa. Con mínima autoestima y sin posibilidad de escapar"