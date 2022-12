Marcelo Tinelli, a las piñas en un partido de fútbol: "Lo bajó de un golpe"

La insólita situación fue relatada por su primo Luciano "El Tirri" Giugno. Cómo se dio el violento hecho.

Marcelo Tinelli protagonizó un violento hecho en medio de un partido de futbol a tal punto que se agarró a piñas con otra persona. El hecho se dio varios años atrás y fue revelado por Luciano "El Tirri" Giugno, su primo hermano.

En una entrevista brindada a Teleshow, "El Tirri" repasó varias situaciones de su vida a lo largo de los años caracterizada por la música, el mundo del espectáculo y su fuerte vínculo con Tinelli. Allí contó que en el año 1974, un joven siempre lo hostigaba hasta que intervino el "Cabezón": "Yo ya venía avisándole a todos: ´Van a ver cuando llegue mi primo el grandote´".

En ese entonces, el conductor de El Trece tenía 14 años y su primo 7. "Una tarde, jugando al fútbol, este chico, que me había tomado de punto durante todo el partido, discutió sobre no sé qué cosa y Marcelo lo bajó de un golpe", indicó sobre la situación, y aclaró: "Lo cuento sin fomentar la violencia, claro. Fue un antes y un después. Desde entonces no dejé de verlo como a un héroe".

Tras el encontronazo, "El Tirri" sostuvo que "en ese momento, y para siempre, lo adopté como el hermano mayor que nunca había tenido". Cabe destacar que la relación entre ambos se mantuvo con el tiempo y a lo largo de los años, a tal punto que actualmente siguen juntos, en pleno Mundial Qatar 2022, para alentar a la Selección Argentina.

El Tirri se sacó mientras Tinelli lo filmaba: "Es un garca"

Luciano "El Tirri" Giugno, primo de Marcelo Tinelli y actual jurado de Canta Conmigo Ahora, realizó un curioso análisis de la historia de Pinocho. El video fue filmado por el conductor de El Trece mientras se encontraban en pleno almuerzo familiar y despertó todo tipo de reacciones en las redes.

"Pobre Pinocho. Jamás había escuchado esta historia", escribió Tinelli en la descripción del video. "Él no mintió. Marcelo, dame bola, a 'Pinocchio' lo acomplejaron", expresó El Tirri. De fondo se escuchaban las risas de Mica y Cande Tinelli, quienes estallaron cuando escucharon la pronunciación italiana del personaje de madera.

"Gepetto lo acomplejó. Lo hizo de madera, ¿por qué no lo hizo de carne y hueso? Todos dicen eso, es una locura", siguió. "Ya está hecho de madera, no tiene corazón, le crece la nariz y no miente. Es un abuso", sostuvo, y Tinelli retrucó: "¿Cuándo salió? No salió en ningún lado eso".

El video fue publicado por el propio Tinelli a través de un reel de Instagram en el que varias personas dejaron su comentario. "¿Y Gepetto?", preguntaron en la mesa. "Gepetto es un garca, es el que lo hace a propósito para humillarlo. Fijate la cara que tiene Gepetto ¡Olvidate!", concluyó El Tirri en el cierre, donde hubo un silencio atroz y risas de fondo por su desopilante defensa.