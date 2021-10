Marcelo Mazzarello se burló de la operación de Mirtha Legrand

El actor hizo referencia a la vacunación contra el coronavirus y fue letal. Marcelo Mazzarello culpó a la vacunación como causante de las afecciones de Mirtha Legrand.

Marcelo Mazzarello volvió a mostrar su faceta antivacunas en sus redes sociales y lanzó un tweet sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. La conductora de televisión recibió dos stents en su corazón por una obstrucción y el actor adjudica esa afección cardíaca a las dosis de vacunas contra el coronavirus que la diva se dio en los últimos meses.

“El virus mutó a una nueva variante que se llama stent. Y viene con la vacuna”, expresó el actor en su cuenta de Twitter, en alusión al tratamiento que la presentadora de Almorzando con Mirtha Legrand recibió para contrarrestar una descompensación que sufrió ayer por la mañana.

“El amor propio es la clave. Quien lo posee no se somete ni se deja llevar por manejo psicopático alguno. En el otro extremo; la SUMISIÓN, sometidos a mandatos absurdos, insostenibles, vencidos por el miedo o por el qué dirán” y “Si estás sufriendo una enfermedad infecto-contagiosa, pero inyectado, podes circular e ingresar a donde quieras. Sos sano, fuerte, con tus defensas óptimas, pero no te pusieron el líquido desconocido, no podes hacer nada de ello. Apagá la tele y encendé tu mente” son algunos de los mensajes antivacunas y anti protocolos que Mazzarello comparte en sus redes a diario.

La acusación de Marcelo Mazzarello a Florencia Peña

Hace algunas semanas, Marcelo Mazzarello habló de su desvinculación de una película que protagonizaría con Florencia Peña y le echó la culpa a la actriz de su despido. “¡El poder que da visitar a AF mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre”, lanzó a través de un tweet.

“Sin entrar en la discusión de fondo quiero comunicar, acerca del tuit que dio a conocer el actor Marcelo Mazzarello, que la decisión de no elegirlo para uno de los personajes de la película fue de la producción ya que, a partir del conflicto desatado hace unas semanas y lamentablemente aún no resuelto entre las partes, se priorizo preservar la armonía y el buen clima de trabajo en el set”, aclararon desde la producción de la película, tras tomar esa decisión porque Mazzarello se sumó a los insultos machistas a Florencia Peña por su reunión con el presidente.

Por su parte, Flor Peña respondió: “Él tenía que hacer de mi esposo en la película Más respeto que soy tu madre, es muy importante y la producción quizá me está cuidando. Cuando pasó lo de la visita a Alberto él salió a matarme por todos lados”.