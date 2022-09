Marcelo Longobardi se hartó y denunció maltratos en Radio Mitre: "Vergüenza ajena"

El periodista macrista Marcelo Longobardi destapó una olla de maltratos en su último trabajo y rechazó la nominación de APTRA a Mejor Conductor radial en los Martín Fierro.

Marcelo Longobardi tuvo una salida de Radio Mitre atravesada por los escándalos y luego de un período de silencio mediático, ya en su nuevo trabajo en CNN Radio, el periodista macrista se animó a destapar una olla de maltratos sufridos en su anterior trabajo. "El día que Lanata me dejó hablando solo, me harté", confesó.

El periodista que otrora fue figura reconocida de la emisora del Grupo Clarín contó su verdad en su nueva casa radial y despotricó contra Mitre, a raíz de un reconocimiento de APTRA a su trabajo en medios: "Los domingos se entregan los Martín Fierro de radio y esta vuelta he recibido dos nominaciones por mi trabajo en Radio Mitre, y fui yo, personalmente, quien decidió interrumpir mi relación Radio Mitre porque estaban pasando cosas que no me gustaban. No tengo ninguna tolerancia al maltrato...ninguna. Sobre todo cuando el maltrato se ejerce de superiores a subordinados".

"Toleré una batalla campal contra parte de mi equipo en Radio Mitre: un directivo de la radio de los más importantes, me pidió un día que yo no sacara más al aire a Alfredo Leuco. Eso me molestó mucho, nunca lo dije en su momento y tampoco se lo dije a Alfredo porque me dio vergüenza ajena. Esto para citar algunos ejemplos de lo que significaba la falta de compañerismo, la falta de trabajo en equipo, las internas, los celos, las peleas. Un directivo de Radio Mitre, que fue una empresa con la que yo tenía un contrato profesional, y bajo el argumento de que 'bueno, finalmente vos sos un boludo. Te pagan tan poco. Yo te lo voy a arreglar', ese día mi relación Radio Mitre estaba terminada", agregó.

En otro tramo de su contundente descargo, el periodista macrista arremetió contra Jorge Lanata y disparó: "El día que Lanata me dejó hablando solo, me harté. Estos Martín Fierro corresponden a este momento que yo estoy describiendo, por lo tanto, con toda humildad, me parece que no corresponden. El premio a Mejor Conductor que lo dejen vacante para otra oportunidad".

La tremenda acusación de Marcelo Longobardi contra Mirtha Legrand: "Muy horrible"

En su programa por CNN Radio, Longobardi lanzó la fuerte acusación en contra de Mirtha y defendió a Carlos Pagni, uno de los acusados en la lista que difundió Jaitt en su momento. "La señora Legrand, en los últimos años, protagonizó en los últimos años uno de los escándalos mediáticos, una de las operaciones sucias, más importantes que se han hecho en la televisión argentina", comenzó el periodista.

"La persecución a la libertad de expresión no solo ocurre de parte de los Gobiernos, a veces ocurre de todos ámbitos, y ella fue protagonista de un escándalo muy horrible, una operación sucia contra el periodista más importante de la Argentina que es Carlos Pagni", analizó Longobardi. Además, reveló que "a la gente no le importa nada".

Por último, Marcelo Longobardi explicó de donde surgió su descargo. "Acá se hacen cosas muy sucias en los medios de Argentina, y cuando leí que ella estaba molesta con Rodolfo Bebán por no ir a su programa me acordé de esto", sentenció.