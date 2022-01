Marcelo de Bellis se cansó y contó toda la verdad del conflicto con Érica Rivas: "Es mucho"

El actor rompió el silencio tras las declaraciones de su excompañera de elenco sobre su salida de la versión teatral de Casados con Hijos.

Marcelo de Bellis se expresó sobre las declaraciones de Érica Rivas ante su salida de la versión teatral de Casados con Hijos y reveló cuál es su postura en el conflicto de la actriz. La intérprete de María Elena Fuseneco en la sitcom adaptada a la cultura argentina dio a entender que sus cuestionamientos sobre algunos desaciertos en el libro de la pieza teatral hicieron que sea desvinculada del proyecto.

El notero de Intrusos Gonzalo Vázquez le comentó a De Bellis acerca de las palabras que su excompañera había lanzado sobre el conflicto ocurrido en 2020. "Érica volvió a hablar del tema, dijo que la echaron porque era un grano en el orto", enunció el periodista cuando cruzó al actor, quien respondió: "¡Eso es mucho! Pero ya estamos. No es un proyecto ni siquiera hoy Casados con Hijos. Estaríamos hablando del pasado, sobre lo que dijo uno, lo que dijo el otro".

De Bellis dejó en claro su reticencia a involucrarse en el conflicto que Érica Rivas tuco con los productores de la obra por algunas remates de chistes que no se adecuaban a la coyuntura social actual. "Casados con Hijos nos cuesta soltarlo a todos", cerró el intérprete de Dardo Fuseneco en la ficción y así evadió la consulta del notero de América TV.

Las palabras de Érica Rivas sobre su salida de Casados con Hijos

En diálogo con Julio Leiva, Érica Rivas se expresó sobre su salida de la obra teatral y reveló que no fue por motus propio, sino que fue despedida. "Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista", comenzó la actriz, en alusión a la decisión de los productores de la pieza y destacó que está dispuesta y tiene ganas de formar parte de la obra cuando se lleve a cabo.

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", concluyó sobre el mail que se viralizó, donde indicaba los cambios que planteaba en el texto de la obra, para que no todos los remates tengan un tinte machista y que la esencia de la ficción se aggiornara a tiempos que corren, donde el feminismo y las luchas por desigualdades de género están en boga.