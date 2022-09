Macarena Paz hizo un pedido desesperado por la salud su beba: "Días difíciles"

Macarena Paz publicó un urgente pedido en sus redes por la salud de Abril, su hija de seis meses, quien sufre una extraña enfermedad.

Macarena Paz publicó un urgente pedido en sus redes sociales por la salud de Abril, su hija de seis meses, quien sufre de "un síndrome genético muy poco conocido y que trae muchas patologías", según explicó anteriormente en sus redes sociales.

La actriz había revelado la enfermedad de su beba meses atrás y día a día publica actualizaciones sobre su estado de salud. Esta vez, contó que Abril está atravesando días complicados y les pidió a sus seguidores que le enviaran mensajes de apoyo.

"Hoy más que nunca. Con cansancio o con dolor pero siempre a tu lado, ahí firme, con fuerza del alma, como vos nos enseñas cada día. Deposite aquí su mensaje de aliento para Abril, que está pasando unos días difíciles. Todo el amor llega", publicó la influencer, junto con un video de sí misma con la pequeña.

"Mucha fuerza a los tres. La mejor energía para esa bebita", le comentó la actriz Katja Martínez. "Hermosa Abril, que la Virgen Medalla Milagrosa te proteja y acompañe a vos y a tus papis a pasar pronto estos días difíciles", sumó otra usuaria, mientras otra allegada le comentó: "Abril hermosa!!! Días difíciles pasarán, te espera una vida de amor! Acá tenés mucho amiguitos nacidos por tus fechas, te queremos mucho".

La reflexión de Macarena Paz sobre la salud de su hija Abril

En julio de 2022, Macarena Paz hizo una publicación en Instagram titulada: "Si no aceptás, te volvés loca". En aquel descargo, la influencer compartió con sus seguidores la reflexión que hizo tras la enfermedad de su hija. "Así me dije a mi misma en una crisis durísima de una madrugada que no me dejaba dormir, porque no entendía que estaba pasando. '¿Mi bebé en neo? ¿Mi bebé con un síndrome? ¿Mi Abril? Esa no es Abril', me repetía", comenzó.

Y explicó que a pesar del dolor y los miles de diagnósticos por los que pasó junto a su bebé, llegó un momento en el que no le quedó más remedio que aceptar. "Y de repente, como una voz dentro de mí que me venía a rescatar de una locura irreversible: 'Aceptá lo que es. La vida es lo que es'. Ahí algo cambio. Obvio que tenía dolor y tristeza, pero no tenía sufrimiento. Aceptar no es estar a gusto, aceptar es simplemente permitirte transcurrir eso que estás viviendo sin luchar contra ello. Me lo recuerdo para mi hoy, y vos quizás necesitabas leerlo", concluyó.