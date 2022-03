Luisana Lopilato y una particular revelación sobre su cuarto embarazo

Luego de anunciar la llegada de otro bebé, Luisana Lopilato contó cómo atraviesa este momento.

"Ups. Lo hicimos de nuevo. Bebit@ en camino", anunció Luisana Lopilato hace una semana atrás. Luego de que se instalaran los rumores de que la actriz estaría embarazada nuevamente de Michael Bublé, la pareja decidió anunciar la llegada de su cuarto hijo en común. Ahora que la noticia ya es oficial, Lopilato comparte los detalles de este importante momento que le toca atravesar.

Luisana Lopilato y Michael Bublé formaron una gran familia en conjunto. Luego de contraer matrimonio a principios del 2011, construyeron su vida en Canadá y tuvieron a Noah, Elias y Vida. Sin embargo, parece que dentro de los planes de la pareja estaba tener cuatro hijos, por lo que encontraron el momento perfecto para traer a otro bebé al mundo.

Actualmente, Luisana Lopilato transita el primer trimestre de embarazo, el cual se caracteriza por los fuertes antojos que manifiestan las personas gestantes. En su cuenta de Instagram, la protagonista de Casados con Hijos mostró su pancita y contó cuál es alimento que su cuerpo le había exigido como uno de los primeros antojos.

"Adivinen quién quería saludar. De a poquito se va asomando. Por acá con algunos antojos", escribió Lopilato junto a una selfie en donde se la puede ver recostada y disfrutando de un momento de descanso. Además, Luisana mostró cuál era la comida que se la había dado por comer: unas papas fritas de paquete con sazón de vinagre de malta y sal marina. Rápidamente, esta publicación alcanzó miles de "me gusta" y varios comentarios, entre los que destacaron los de Joaquín Furriel, Claudia Albertario y la estilista Bebe Sanders.

La particular forma en la que Luisana Lopilato anunció su embarazo

Más allá del posteo que compartió en Instagram, la noticia del embarazo de Luisana Lopilato salió a la luz en un videoclip de Michael Bublé. Tan solo unos días después de haber lanzado su canción I'll Never Not Love You, el cantante de baladas románticas estrenó el videoclip de este tema.

Con un original video, protagonizado por Bublé y Lopilato, el matrimonio imitó varias escenas de famosas películas románticas con una letra que relata que, a pesar de las adversidades, él "nunca no la amará". En este contexto, hacia el final del video, Luisana Lopilato aparece junto a sus tres hijos y muestra su panza de embarazada. Sin dudas, una forma muy particular y original de anunciar esta gran momento que atraviesa la familia.