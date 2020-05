Luis Novaresio reveló con qué famosa diva argentina tuvo fantasías

El periodista Luis Novaresio fue noticia al revelar sus fantasías íntimas con famosos. Luego de afirmar que siempre le había excitado Richard Gere, se animó a afirmar que se sintió sexualmente atraído por Carmen Barbieri. La exvedette y el periodista protagonizaron un candente momento televisivo donde compartieron sus deseos.

"Va a sonar raro, pero como estamos jugando lo digo. No hace mucho, cuando yo hacía Debo Decir, una vez vino Carmen de invitada. Yo no la conocía en persona e hicimos un programa muy divertido, la pasamos muy bien. Y yo tuve una fantasía con Carmen Barbieri", contó Novaresio, invitado al ciclo Podemos Hablar (Telefe). Y agregó: "En el tren de la fantasía. Yo tengo absolutamente en claro que soy gay y me gustan los varones, pero cuando ella vino..., se entregó al programa, se divirtió, cantamos, interactuó. ¿Viste cuando fluye?".

Barbieri, quien también estaba en el programa, recordó el momento con cálidas palabras hacia el conductor de Animales Sueltos. "Yo te venía admirando, mi mamá siempre me decía que eras un hombre para mi. Yo me di cuenta, te das cuenta cuando te miran de otra manera. Era una mirada muy especial. Alguien importante del canal me aclaró que era gay, pero yo sentí que me había amado en el programa", confesó la capocómica, que transita un difícil momento debido a la salud de su hijo, el mediático Federico Bal.

"Si yo fuese heterosexual y la hubiese conocido en estas circunstancias la hubiese invitado a salir", sentenció Luis Novaresio, dando por terminada su revelación íntima.