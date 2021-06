Luciana Salazar demandará a Cinthia Fernández y Latorre: "Se metieron con mi hija"

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Luciana Salazar confirmó que tomará acciones legales contra Cinthia Fernández y Yanina Latorre por "meterse" con su hija de 3 años.

Tras la disputa judicial que protagonizó Luciana Salazar con Martín Redrado, que terminó con la justicia archivando la causa, la modelo regresó a la televisión argentina en La Academia de Showmatch y también volvió a sus cruces mediáticos con Cinthia Fernández y Yanina Latorre. Pero ahora Salazar se cansó de los dichos y comentarios de las angelitas y decidió pasar directamente a la acción: "Voy a demandarlas, se metieron con mi hija".

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Luciana Salazar confirmó sus intenciones de llevar a la justicia a Cinthia Fernández y Yanina Latorre, con quienes acarrea una rivalidad desde hace un buen tiempo. "La carta documento ya les llegó, no sé si ellas la recibieron, creo que no las respondieron. Además, ya hablé con mi abogado penal. Me manejo con la Justicia con este tema", explicó la blonda sobre cómo instruyó a sus representantes legales que accionen ante las angelitas.

"Es una demanda por injurias y una querella (criminal) la que vamos a presentar", detalló Salazar. La misma modelo aclaró que ambas presentaciones no solo serán contra Cinthia Fernández, sino también contra Yanina Latorre, a las que acusó de "hostigarla" y afirmó que tiene las pruebas suficientes como para "hacer un documental". "Todo tiene un límite", advirtió la participante de La Academia de Showmatch a la cronista de Los Ángeles de la Mañana.

Luciana Salazar también explicó qué fue lo que la llevó a tomar esta determinación, además de sus históricos y más recientes cruces con las panelistas del ciclo conducido por Ángel de Brito: "Porque encima hay una menor en el medio. Las dos se metieron con mi hija". Ya hace unos días cuando se hablaba de la posibilidad de las demandas judiciales de Salazar, Cinthia Fernández había disparado con dureza contra la blonda. "Es una mitómana, jamás hablé de la identidad de tu hija. Demandarme en base a qué, es una persona pública y la podemos criticar", aseguró el lunes pasado.

La mala relación entre Salazar y Fernández data desde hace años, cuando la angelita estaba en pareja con Martín Baclini y acusó a la blonda de "bebotear" con su novio. En la semana, Cinthia Fernández se burló de los "retoques estéticos" de Luciana Salazar tras el homenaje que la madre de Matilda realizó en La Academia a Kylie Minogue. "No le contesto a esa persona y menos a mujeres violentas contra las mujeres", disparó Luciana Salazar cuando fue consultada respecto a las palabras de su enemiga.