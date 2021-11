Lucía Galán destrozó a su personaje en la serie de Maradona: “Esa no es”

La cantante no pudo ocultar su malestar ante la representación que la ficción hace de ella.

Lucía Galán se expresó sobre Sueño bendito, la serie biográfica de Diego Maradona, y reveló su gran descontento con la representación que hicieron de ella. La cantante habló sobre los detalles de la tira, donde es interpretada por Eva de Dominici, que no retratan bien la historia de amor que mantuvo con el futbolista décadas atrás.

“Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia”, expresó la miembro del dúo Pimpinela, en diálogo con La Nación, sobre la historia de la serie que cuenta su presencia en la vida de Diego como una amante, mientras Claudia Villafañe ya era novia del futbolista, entre los años 1982 y 83.

Hace algunas semanas, Galán se refirió a su relación con los programas de chimentos y dejó en claro que no le gusta que se hable de su vida privada en los medios. “Yo entiendo que a veces muchos usan la televisión como una catarsis o como algo psicoanalítico, pero yo tengo mi terapeuta y abro la puerta de mi vida hasta un punto en el que está involucrado el buen gusto. Hay cosas que quiero que se sepan y otras que no. Así que, si fuera mentira o verdad, jamás lo diría en un programa porque es algo muy delicado”, lanzó la intérprete de Olvídame y pega la vuelta, en una entrevista con Catalina Dlugi.

“Yo soy la que digo ‘hasta acá’. Hay temas que prefiero seguir conservando en mi círculo íntimo. Nunca fue una relación secreta y sí muy seria. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia y pasábamos mucho tiempo juntos. Quiero decir que era difícil poder tener una doble vida”, continuó sobre su relación con el padre de Dalma y Gianinna Maradona.

La relación de Lucía Galán con la familia de Diego Maradona

Lucía Galán reveló que Diego Maradona tenía un gran cariño por su familia y viceversa.”Mi mamá (María Engracia Cuervo) también tenía una excelente relación con Doña Tota. Íbamos muy seguido a la casa de la calle Cantilo y tomábamos mate. Todo se dio de manera muy natural, nada era preparado ni con invitación. La Tota y Don Diego eran dos personajes maravillosos y hablábamos mucho tiempo. Diego y su mamá tenían una relación muy simbiótica y muy linda, de mucho cariño, de respeto y admiración”, expresó la artista.