Los hijos de Ricardo Darín: quiénes son y a qué se dedican

Un repaso sobre la vida de los hijos de Ricardo Darín, el famoso actor argentino.

No hay dudas de que Ricardo Darín es uno de los actores mas importantes en la historia del cine argentino. Su repertorio en películas que han marcado hitos en la cultura del país siempre será recordado y todavía hoy sigue siendo uno de los famosos mas vigentes en la industria. Sin embargo, no suele saberse mucho de su vida privada y su familia, con la excepción de su hijo quién sigue sus mismos pasos.

Ricardo Darín: ¿quién es su esposa y cuántos hijos tiene?

Ricardo Darín tuvo su primera relación seria con la famosa conductora y actriz Susana Giménez. Sin embargo, mientras todavía estaba con ella, conoció a Florencia Bas, una joven de 18 años estudiante de traducción. Después de encontrarse en un bar, Darín le pidió una cita y comenzaron una relación que duró cuatro meses. Posteriormente, en 1988, se casaron.

A pesar de que Darín y Bas han tenido momentos difíciles, su matrimonio ha durado más de tres décadas. En 1999, la pareja se separó temporalmente, pero finalmente se reconciliaron. Tuvieron dos hijos: Ricardo Mario, conocido como Chino (al día de hoy tiene 34 años), quien siguió los pasos de su padre como actor, y Clara (26), quien se dedica al diseño.

¿De qué trabajan los hijos de Ricardo Darín?

El "Chino" Darín es hoy un actor argentino que ha logrado triunfar tanto en el cine como en la televisión de Argentina y España. Desde 2016, mantiene una relación amorosa con la actriz española Úrsula Corberó. En una entrevista, le preguntaron sobre que sentía al ser el hijo de tan reconocido actor, si eso era una carga para él. Respondió: "Tiene las dos caras. Lo que pasa es que es difícil explicar el lado oscuro porque parece que te estás quejando de un privilegio. Es obvio que soy un afortunado por ser hijo de quien soy y crecer en la familia en que crecí, pero permítanme también transmitir que en ese camino hay cosas que fueron para mí duras, desafiantes".

Clara, la hija menor, también ha heredado el talento artístico de su familia, aunque prefiere el mundo del diseño y la música en lugar de la actuación. En 2015, la joven debutó como cantante en un evento en Buenos Aires, donde recibió muy buenas críticas por su interpretación de temas como Route 66 de los Rolling Stones, Valery de Amy Winehouse y Underneath it all de No Doubt. Clara tomó clases de canto con Susana Rossi y Dolores Santa Coloma, y tiene como sueño organizar festivales de música en su país.