Los 5 datos que seguro no sabías de Taylor Swift

Taylor Swift, una de las artistas más destacadas de la industria musical, celebra su cumpleaños número 33 el 13 de diciembre. Con una exitosa carrera que incluye el lanzamiento de su décimo álbum, "Midnights", Swift ha batido récords y ha dejado huella con sus habilidades como cantante y compositora. Aunque muchos conocen sus canciones de memoria, existen algunos datos curiosos sobre esta talentosa artista que quizás desconocías. A continuación, cinco datos fascinantes sobre Taylor Swift.

Escribió todas las canciones de su tercer álbum, "Speak Now"

A pesar de tener la oportunidad de colaborar con destacados compositores de la industria, Swift decidió escribir todas las canciones de su tercer álbum, "Speak Now", por sí misma. En un chat en línea con sus fanáticos en 2010, la artista reveló que cada letra del álbum era completamente suya, demostrando su talento como compositora.

Creció en una granja de árboles de Navidad

Durante sus primeros años, Taylor Swift vivió en una granja de árboles de Navidad. En una entrevista con Esquire en 2014, la cantante compartió que entre los cinco y los diez años de edad, creció en este inusual entorno. Esta experiencia le infundió un entusiasmo único por el otoño y la temporada navideña, lo cual inspiró incluso la creación de una canción navideña llamada "Christmas Tree Farm" en 2019.

Después de sus conciertos, Taylor Swift a veces ve Friends

A pesar de su agitada agenda, Swift encuentra tiempo para relajarse después de sus conciertos. La artista ha revelado que su programa favorito para ver después de una presentación es Friends. En una entrevista en 2015, mencionó que le gusta disfrutar de un mini maratón de episodios de esta popular serie una vez que regresa a casa.

La canción que más rápido y la que más tiempo le llevó

En una entrevista con Vogue en 2016, Swift compartió detalles interesantes sobre su proceso de escritura. Reveló que la canción "Blank Space" fue escrita rápidamente, ya que había escrito gran parte de las líneas un año antes. Por otro lado, "All Too Well" fue una de las canciones que más tiempo le llevó componer. Explicó que esta canción emotiva fue trabajada durante meses, y en 2021 lanzó una versión extendida de 10 minutos de la misma.

Tiene 3 gatos

Además de su exitosa carrera musical, Taylor Swift también es una amante de los gatos. La cantante tiene tres adorables felinos en su vida. Sus gatas más antiguas se llaman Olivia Benson, en honor al personaje de La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales, y Meredith Gray, inspirada en un personaje de Grey's Anatomy. En 2019, Swift adoptó un nuevo gatito que apareció en el video musical de su canción "ME!", al cual llamó Benjamin Button.