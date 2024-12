El 2024 dejó memorables escándalos y sucesos televisivos en Argentina.

En el 2024 la farándula atravesó por muchos momentos de auge. Hubo regresos de estrellas muy esperadas, momentos icónicos protagonizados por inesperados personajes, escándalos que involucraron a primeras figuras del espectáculo y decesos que causaron conmoción y tristeza. En esta selección de El Destape, destacamos los sucesos más relevantes que ocurrieron a nivel televisivo y farandulero durante estos doce meses.

Sucesos televisivos

El regreso de Susana Giménez

La diva de los teléfonos volvió a hacer su clásico programa en Telefe después de cuatro años alejada de la pantalla chica. Con su carisma y gracia intactos, Susana Giménez regresó a la TV y marcó exultantes puntos de rating: en cada una de sus emisiones les sacó varios puntos de diferencia a los demás canales de aire. A pesar de esto, la conductora recibió algunas críticas por la poca información que tenía sobre los personajes a los que entrevistaba y también por cuestiones estéticas como el peinado que eligió para el programa debut de la temporada 2024.

Bautista Mascia se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2024

El uruguayo de 28 años ganó la anterior temporada de Gran Hermano, en una final contra el participante Emmanuel Vich. Si bien los concursantes más resonantes de esa edición del show fueron Juliana “Furia” Scaglione y Martín “El Chino” Ku, la tranquilidad y carisma de Bautista hicieron que se convirtiera en el favorito de la gente y así fue quien más votos recibió para conseguir el premio mayor.

“Bautista, primer premio; Emma, segundo, fuerte aplauso para ellos. Muy bien. Chicos, son dos campeones, los felicito. Juntos, ahí, Emma sos todo, hermano, tenés todo por delante, puro carisma, pura adaptación y pura garra. Y vos, Bauti, sos el gran campeón”, le dijo Santiago del Moro en la final del reality show.

Flor de la V se despidió de Intrusos con un duro descargo

Después de tres años al aire como conductora de Intrusos, Flor de la V le dijo adiós a los televidentes en un emotivo discurso que denotó cuán mal se sintió por los manejos que tuvieron las autoridades de América TV en relación a su despido. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares regresarán a la conducción del ciclo fundado por Jorge Rial a principio de los 2000 y muchos indican que se trata de una decisión con tintes partidarios, después de que la diva se pronunciara a favor del peronismo.

“Fue difícil para mí. Lloré mucho desconsoladamente. No se manejaron de buena manera conmigo y con mis compañeros. Las cosas no se hacen de esta manera. Intrusos se convirtió en mi casa, América es mi familia", comentó Florencia en su descargo. Y siguió: "No tengo que aclarar quién soy. Los que me conocen saben el don de gente que soy. Soy una persona que trabaja, cumplidora, que no se queja, que no genera ningún tipo de molestia, siempre trato de unir y soy generosa con mis compañeros. Yo no soy periodista, intento ser una conductora. Creo en un país libre de verdad, por eso viva la diferencia, viva los putos, viva las travas y viva Perón. Gracias".

La inesperada muerte de Liam Payne en Buenos Aires

El 16 de octubre el exintegrante de la banda británica One Direction perdió su vida tras caer del balcón de su cuarto en el tercer piso del hotel CasaSur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con la investigación, el artista falleció por traumatismos y hemorragias internas debido al golpe y la caída se habría producido por abuso de sustancias. En cuanto a la causa judicial, la fiscalía a cargo de Andrés Madrea señaló: "Se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes".

Separaciones y escándalos

Wanda Nara se separó de Mauro Icardi y oficializó a L-Gante

La presentadora de Bake Off Famosos 2024 fue uno de los personajes mediáticos más relevantes del año por su escandalosa separación de Mauro Icardi, con denuncias por violencia y un conflictivo divorcio en el medio. Yanina Latorre reveló que el futbolista habría pedido la tenencia de sus dos hijas con Nara, Isabella y Francesca, y que también está dispuesto a recibir a los hijos mayores de Wanda, ya que los cinco hermanos serían muy unidos. Al mismo tiempo, la empresaria y L-Gante se muestran muy enamorados en las redes sociales.

En medio de una explosiva entrevista en el living de Susana Giménez, Wanda Nara causó una explosión mediática al contar detalles que no se sabían sobre el vínculo de La China Suárez con Mauro Icardi, tres años después de que estallara el escándalo en 2021. Al mismo tiempo, la hermana mayor de Zaira Nara publicó en sus redes capturas de chats con Suárez, que volvieron a incentivar el conflicto entre la actriz y Pampita, pero días más tarde éstas se mostraron risueñas y abrazadas en un evento, ajenas a las especulaciones.

La China Suárez y Franco Colapinto, juntos

La actriz también fue uno de los personajes de la farándula más nombrados del año, sobre todo por el amorío que vivió con Franco Colapinto en Madrid. A mediados del mes de noviembre, La China Suárez se convirtió en tendencia en las redes sociales tras la viralización de un video donde se la vio junto a Franco Colapinto caminando por las calles madrileñas, después de haber cenado juntos. Días más tarde se conocieron imágenes de ambas figuras en un boliche ubicado en la misma ciudad, al que habrían acudido en la misma noche.

Pampita se separó de Roberto García Moritán y estalló el escándalo

La modelo y el empresario pusieron fin a su relación después de especulaciones y rumores en los medios, porque Roberto García Moritán habría dormido durante cuatro noches consecutivas en un hotel, en los primeros días de septiembre. Poco tiempo más tarde, ambos confirmaron su separación a través de las redes sociales y Pampita acudió al living de Susana Giménez para contar su verdad. A pesar de su carisma, la modelo fue muy criticada por la poca información que reveló en el reportaje con la diva y fue tendencia en redes por ese motivo.

Con el tiempo, el escándalo disminuyó a nivel mediático y, después de que Pampita dijera que prioriza el bienestar de su familia por sus hijos y que García Moritán va a ser siempre parte de su vida por ser el papá de Ana, quedó en claro que a la modelo no le interesa el barullo televisivo sobre su separación.

Poco tiempo después de su ruptura con el político del PRO, la bailarina comenzó a salir con el empresario Martín Pepa, también oriundo de La Pampa, pero hasta el momento no contó demasiados detalles sobre ese vínculo.

Falleció Roberto Giordano

El 22 de noviembre, a los 79 años, el estilista perdió su vida tras sufrir una complicación cardíaca durante una operación en el Sanatorio Mater Dei y sus restos fueron velados en el Cementerio de La Chacarita. Según reveló La Nación, la intervención quirúrgica de Roberto Giordano estaba programada, por problemas en su corazón, pero su salud no habría resistido a la misma. El ícono de la moda trabajó con figuras como Dolores Barreiro, Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Andrea Frigerio, Pampita, Nicole Neumann y Pinky.

La salud de los famosos

La internación de Jorge Lanata

Jorge Lanata se encuentra desde hace más de seis meses internado en terapia intensiva, en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El periodista quedó internado allí en junio después de un estudio que estaba programado y desde entonces sufrió varias complicaciones como infecciones que muchas veces generaron alerta por la gravedad de su estado de salud.

En los últimos meses, Jorge Lanata fue noticia por su salud infinidad de veces y también por sus conflictos familiares: su esposa Elba Marcovecchio y las hijas del comunicador tuvieron un fuerte enfrentamiento en relación al manejo de la internación. “Jorge está estable, pero quiero que se rehabilite. Las noches son muy difíciles, los fantasmas te invaden. Tengo mucha paciencia y fe, pero la angustia aumenta con el paso del tiempo”, comentó la abogada hace pocos días.

La Negra Vernaci tuvo cáncer y terminó la quimioterapia

La famosa conductora de radio informó en octubre que se había extirpado un tumor maligno alojado en una de sus mamas y que debía comenzar un tratamiento de quimioterapia con fines preventivos. Dos meses después de ese anuncio, compartió en sus redes sociales un emotivo texto en el que se pronunció sobre el tema, tras hacerse la última sesión de quimio: “Gracias a los incondicionales: mi amiga Valeria Lungarini, a mis compañeros de la radio Pop, a los que no pararon de cuidarme en Olga, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y ustedes saben quiénes son). A los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo Vicente que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil)”.