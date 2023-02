Llora el folklore: la muerte que golpea a Los Nocheros

Los Nocheros y una muerte delicada que los golpea de lleno. El comunicado de la banda de folklore.

Los Nocheros transitan un doloroso momento tras la muerte de una persona muy cercana a su círculo íntimo, más precisamente hacia uno de los integrantes de la banda salteña. Se trata de Noemí Cristina "La Moro" Laspur, la esposa de Mario "Kike" Teruel y una de las grandes compositoras de la música popular argentina.

En las últimas horas, se dio a conocer el fallecimiento de "La Moro" Laspur y causó un gran impacto en el mundo del foklore nacional. El 23 de enero de 2023 había sido internada de urgencia debido a dos aneurismas cerebrales, con varias intervenciones quirúrgicas. "Les pedimos a todos que nos acompañen con su fuerza, buena energía y oraciones para este difícil momento", habían expresado desde el grupo en su cuenta de Instagram.

Por este motivo, Los Nocheros suspendieron sus shows programados en el Festival de Folklore en Cosquín y la Fiesta Nacional del Yokavil., teniendo en cuenta el delicado momento. Finalmente, "La Moro" perdió la vida a los 58 años en la jornada del jueves 2 de febrero, siendo recordada por ser la autora de grandes temas de la banda tales como La yapa, Me enamoré de una zamba, Cosa peligrosa, entre otros.

Kike Teruel sobre su despedida de Los Nocheros: "Mi misión como cantor está terminada"

La banda atraviesa un complicado momento

El cantante folclórico Kike Teruel, miembro fundador de Los Nocheros, confirmó que dejará el grupo por “una decisión personal” y aclaró que acompañará a sus compañeros hasta abril cuando concluyan las presentaciones pendientes que serán su despedida como cantor profesional.

“Es un lindo momento para mí porque es una decisión personal. Les cuento esto para eliminar especulaciones. Yo estoy bien y me siento bien con la decisión que tomé. Me voy porque estoy bien. Es raro escucharlo así pero estoy en una excelente relación con los chicos”, sostuvo desde un vivo de Instagram, que había anunciado horas antes junto a la confirmación de su partida.

Teruel explicó que necesitaba compartir los detalles con los fanáticos para “eliminar las especulaciones” y dejó en claro que no sólo dejará el grupo sino que también terminó su “misión como cantor profesional”: “Yo me hice con Los Nocheros y mi voz va a quedar ahí”.

“Yo no voy a seguir como solista. No voy a seguir cantando, no me voy para hacer una carrera paralela en absoluto. ¿Qué voy a hacer? No sé, pero sentí que era el momento: estaba sin ideas para el grupo y hace rato ya me quería ir. Era como jugar en un equipo y dar pases en vez de ir al frente”, dijo al responder preguntas de los seguidores.